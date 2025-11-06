オードリー春日、神田愛花は「カッコいい。日村さんが羨ましい」

お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰（46歳）が、11月5日に放送されたバラエティ番組「ホンマでっか！？TV」（フジテレビ系）に出演。神田愛花について「カッコいい。（バナナマン・）日村（勇紀）さんが羨ましい」と語った。



節約術についてトークがなされる中で、ケチで知られるオードリー春日が、車に乗る時もガソリン代を節約するため暖房を使わず、厚着して乗っていると話すなど節約術を語る。



すると、同じく節約家の神田愛花が「車で走っている時に他の皆さんと比べて損して走っているのは情けないですか？ 他の皆さんより得して走っている方がかっこいい。だから（春日も）すごいカッコいいと思います。奥様もカッコいい。（春日のケチに）つきあってくださるから」と語る。



春日も「私も神田さんのことをカッコいいと思っています。日村さんが羨ましいなと思って」と語った。