【増田俊也 口述クロニクル】#56

【前回を読む】「時代に挑んだ男」加納典明（55）妄想モノばっかり、日本文化の代表である漫画がそんなのでいいのかな

作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。

◇ ◇ ◇

増田「毎夜、寝る前の、禅のような1時間の瞑想。それは典明さんにとって大切な時間なんですね」

加納「その時間から何かが生まれることもあれば、生まれないこともある。でも、その時間に考えていることは本当に“裸”の思考だと思う。誰かに言われたからとか、何かを見たからとか、そういう影響を受けて考えるのではなく、完全に自由になっている瞬間。半分、夢うつつで考えているかもしれないけど、あの時間はもうひとりの自分を見るようなものだと思う」

増田「やはり禅ですね。それは」

加納「客観的に見ればそうかもしれない」

増田「宗教についてはどう考えますか」

加納「俺は宗教には全く興味がない。知識としては知っているけどね。ああやって一生坊主として生きるのも、ある意味で職業だろうし、税金もかからないかもしれないし。でも、本当に自分に嘘をつかずに生きているのか？ 一度、とことん話してみたいね、一番偉い坊さんと」

増田「典明さんがそういう偉いお坊さんを取材して回ったら面白いかもしれませんね。ペンとカメラを持って。日本中の高僧の写真を撮る」

加納「それはやってみたいな。83歳の俺だからこそ撮れる写真があると思う。何が写るのか興味深い。少し話をすれば、そこから得られるものもあるしね。話をしながら撮影すれば、俺も学ぶことがあるかもしれない。でも、それは“教え、教わる”ということじゃない。俺は言葉とか知識、判断力よりも、その人の持つ感性を見ているんだ。俺にとって感性はすごく大事なもの」

増田「風景系の写真集はあまり出されていないですか？」

アフガニスタンのあの石仏の頭の上まで登って…

加納「1969年のニューヨークを撮った写真集『NEW YORK 1969』（2014年発売。16年には『NEW YORK 1969 供戮盍行）は人も写ってるけど主役は景色。あと、ワダツミ（日本神話の海の神。あるいは海そのもの）をやった」

増田「ワダツミ？」

加納「そういえばワダツミは写真集にはなってないな。『カメラ毎日』で70年代に連載したんだよ。ヨーロッパと日本を撮り歩いて。俺なりの一種の文明論というか。亡くなった編集長の山岸章二さんがリクエストしてくれて。海をテーマにしたものをやってくれないかという感じで。最近、写真集にしかけたんですけど、ちょっとペンディングになって、まだ出来上がってない」

増田「どういう経緯で？」

加納「写真1枚で揉めるわけじゃないけど『じゃあ、やめる』ってなった。見本まで出来ていたのに」

増田「再開はしないんですか」

加納「チャンスがあればやりたいね」

増田「月刊プレイボーイではインドに行っていますよね。1984年に。インドにもともと興味があったんですか」

加納「かなり興味がある。シルクロードとかちょっと調べた時期があってね。それの後を見に行ったというか、いろいろ。ほら、言ったよな。なんだっけ。アフガニスタンのバーミヤンに大きな石仏があったでしょう。あれの頭の上まで登ったことがある」

増田「タリバンに破壊されたやつですね」

加納「そうそう。だから、写真集になりかけてなってないのがワダツミとインドの2つあって、まだ整理がついてない。どこか手を挙げてくれればやりたいな。とにかくすごい量がある。段ボールで何箱もある。見切れないくらい」

増田「ぜひ本にしてください。歴史的にも貴重ですからね」

加納「そうだね。チャンスがあれば」

（第57回につづく=火・木曜掲載）

▽かのう・てんめい:1942年、愛知県生まれ。19歳で上京し、広告写真家・杵島隆氏に師事する。その後、フリーの写真家として広告を中心に活躍。69年に開催した個展「FUCK」で一躍脚光を浴びる。グラビア撮影では過激ヌードの巨匠として名を馳せる一方、タレント活動やムツゴロウ王国への移住など写真家の枠を超えたパフォーマンスでも話題に。日宣美賞、APA賞、朝日広告賞、毎日広告賞など受賞多数。

▽ますだ・としなり:1965年、愛知県生まれ。小説家。北海道大学中退。中日新聞社時代の2006年「シャトゥーン ヒグマの森」でこのミステリーがすごい！大賞優秀賞を受賞してデビュー。12年「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」で大宅壮一賞と新潮ドキュメント賞をダブル受賞。3月に上梓した「警察官の心臓」（講談社）が発売中。現在、拓殖大学客員教授。