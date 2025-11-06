【トランプ2.0 現地リポート】

開票開始からわずか35分、11月4日（火）、ニューヨーク市長選で歴史が動いた。

34歳の民主社会主義者ゾーラン・マムダニ氏が、次点のクオモ元NY州知事に9ポイント近い差をつけて勝利。南アジア系のイスラム教徒として初、そして30代の市長は実に100年以上ぶりとなった。

投票前日には、左派ポピュリズムの台頭を恐れ、何としてもマムダニ当選を阻みたいトランプ大統領が、クオモ氏への投票を呼びかけた。そのため投票率は市長選としては異例の高水準となり、前回の2倍を記録した。

しかし結果は、移民でマイノリティーでイスラム教徒、政治経験も浅いマムダニ氏が、海千山千で資金力も桁違いのクオモ氏を完全に押さえ込んだ。その理由について、ニューヨーク・タイムズはこう評している。

■原動力は「新たな幅広い連合」

＜新たな幅広い連合を動員できたのが、勝利への原動力となった＞

その「新たな連合」とは、ニューヨークをニューヨークたらしめている層、移民労働者と若者の連合だ。そこに黒人やヒスパニック系のマイノリティー、そしてリベラルの知識階級が加わった。

この街は特にインフレが激しく、家賃や教育費の異常な高騰とともに食品価格も急上昇している。多くの市民は生活に喘ぎ、超富裕層が住む超高層ビルを横目に、「自分たちの声など届かない」と半ば諦めていた。

しかしマムダニ氏はその懐疑心を打ち破り、家賃上昇の凍結、市バス無償化などの具体的な政策で、希望と現実をつないでみせた。

「この街を超富裕層から庶民の手に取り戻そう」。そのメッセージは、デジタルネーティブならではのSNS戦略で瞬く間に拡散し、数万人の若いボランティアの動員につながった。

一方、金融界のリーダーや超富裕層はクオモ氏に巨額の資金をつぎ込み、最後まで抵抗したが、流れを止めることはできなかった。

これは単なる市長選ではない。少数のビリオネアによる権威主義の色を強めるトランプ政権に対し、市民がノーを突きつけた、静かな反乱とも言える。

民主党はこの“ニューヨーク革命”を国政へ波及させることができるのか。1年後の中間選挙に向け、新たな戦いはすでに始まっている。

（シェリーめぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）

