高市トレードの正体みたりだ。11月5日の日経平均株価は、前日終値に比べて一時2400円以上も大暴落し、5万円を割り込んだ。終値は前日比1284円93銭安の5万212円27銭と大台を回復して引けたが、過熱気味の相場に冷や水を浴びせた格好である。

前日の米国市場では、金融大手モルガン・スタンレーとゴールドマン・サックスの両経営トップが揃って株価下落の可能性に言及。市場の警戒感が高まり、ハイテク株を中心に下げた。この影響が東京市場にも波及し、AI・半導体関連銘柄の利益確定売りを誘ったが、NYダウの下落率0.53％に対し、日経平均の下落率は2.50％。下げ幅の大きさは、それだけ日経平均の銘柄形成の「ゆがみ」を表している。

この日の日経平均を構成する全225銘柄の株価への寄与度を分析すると、AI・半導体関連の値がさ株のソフトバンクグループ、アドバンテスト、東京エレクトロンの3銘柄だけで実に1000円弱も押し下げた。

裏返せば高市トレードの株高は、この3銘柄頼みと言える。先週の日経平均は10月27日に史上初めて5万円を突破すると、その後も連日で過去最高値を更新。31日の終値は5万2000円を超え、1週間で3111円も上昇した。この間、3銘柄の押し上げ寄与度はナント、85％に上る。

「たった3銘柄の上げ下げだけで日経平均が大きく左右される、いびつな値動きです。あまりに偏り過ぎており、TOPIX（東証株価指数）の上げ下げ幅との乖離は増すばかり。日経平均は、もはや市況を反映する株価指数と呼べないのではないか」（経済評論家・斎藤満氏）

■AIバブルの危うさ

例えば5万1000円台に乗せた10月29日の日経平均の終値だ。前日比の上げ幅1088円のほぼ全てがストップ高となったアドバンテストの上昇が貢献したもの。日経平均255銘柄のうち値を上げたのは43（19％）、東証プライム上場の1616銘柄では200（12％）にとどまったにもかかわらずである。

「きのう（5日）は寄り付きから3銘柄が下げ、日経平均はみるみるダウン。ろうばい売りを誘発し、他の好業績銘柄にまで売りが広がり、プライム銘柄の実に7割が下落しました。ゆがんだ株式指標は投資家心理の不安を誘うだけ。ひと握りの関連株が牽引する値動きは、短期間で崩壊した2000年のITバブルを彷彿させる『AIバブル』の危うさです」（斎藤満氏）

高市トレードのまやかしに踊らされたら、確実に痛い目を見る。

