ザクッとした食感！マルシゲ「ちゃうポテ＜大阪紅しょうが風味＞」

呼吸チョコやTEMAHIMANシリーズなどを展開するマルシゲは、大阪土産をコンセプトに開発した「ちゃうポテ＜大阪紅しょうが風味＞」を販売中です。

ザクッとした食感と素材のうまみが特徴で、発売から1ヶ月で5,000個の販売を突破する人気となっています！

2025年11月8日からは、お菓子のまるしげ店舗にてお得なキャンペーンも実施されます。

マルシゲ「ちゃうポテ＜大阪紅しょうが風味＞」

価格：237円(税込)

内容量：40g

取扱店舗：お菓子のまるしげ各店舗(一部店舗除く)、スーパーMARUSHIGE各店舗(一部店舗除く)、お菓子のまるしげオンラインストア

「ちゃうポテ」は、ひと味もふた味も“ちゃう”大阪土産のポテトスナックです。

ザクッとした食感に、素材のうまみがドンと効いて、口に入れた瞬間、思わず「うまっ、ちゃうやんこれ！」と声が出るような味わいを目指して開発されました。

大阪土産らしい紅しょうが風味で、クセになるのにしつこくない、濃いのに軽やかな味わいが特徴です☆

こだわりは「真空フライ製法(バキューム製法)」

「ちゃうポテ」の食感の秘密は、「真空フライ製法(バキューム製法)」にあります。

この製法は、水の沸点が気圧によって変わる原理（標高が高い場所では低い温度で水が沸騰する）を応用したものです。

真空ポンプで釜の気圧を下げ、低い温度(70〜100℃)の油のまま、素材を焦がさず短時間でカラッと揚げることで、独特の食感を生み出しています。

真空フライ製法ならではのザクッとした食感と、大阪らしい紅しょうがの風味がクセになるポテトスナック。

マルシゲから登場した「ちゃうポテ＜大阪紅しょうが風味＞」の紹介でした。

