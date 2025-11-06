国民的バンドMrs.GREEN APPLE（ミセス・グリーン・アップル）のギタリスト若井滉斗（29）の熱愛報道にファンの衝撃が走っている。そもそも若井は3月に「FRIDAY」でIカップのグラビアアイドル未梨一花（26）とのお泊りが報じられたばかり。未梨が若井の大ファンでSNSにDMしたのがきっかけで親密な関係になったという。お泊り報道を気にして若井は転居したはずが、11月上旬、大森の新居に訪れたのはNiziUのNINA（ニナ=20）だった。

NINAとの出会いは、昨年、メンバーの大森元貴（29）がNiziUに楽曲提供したのがきっかけ。NINAは14歳でオーディション番組「NiziU Project（ニジプロ）」で芸能界入り。14歳から現在もメンバーと同居生活をしている。最年少の甘えん坊キャラで通っていたNINAだが、彼女から若井の紹介を人づてに依頼。その後、音楽番組やライブの共演のほか、NINAがギターに挑戦したのは若井と親密な関係だったからなのか、ギターをきっかけに距離が近づいたのか定かではないが、急接近する機会には事欠かなかったようで、若井の未梨とNINAの二股疑惑も浮上。

これに若井側は「未梨一花さんとは今年3月以降一切お会いしておりません。また、交際の事実はございません」と全否定。過去にお泊り報道のあった相手女性の心を傷つける若井の塩対応もまた女性ファンをザワつかせており、若井とNINAの過去の共演映像から“匂わせ”探しに躍起になっている。

14歳からプロデューサーJ.Y.Parkのもと、K-POPアイドル式で育ったNINAはいわば“無菌状態”。家族問題評論家の池内ひろ美氏がこういう。

「ギタリストはプレースタイルがセクシーに見えて、とにかくモテる。モテる人には、モテるから自制するタイプと来る者拒まずの2通りに分かれ、若井さんの場合は後者でしょう。ガールズグループの中で過ごしてきたNINAさんにとって異性との接点はごく少なく、若井さんが初めての異性かもしれないくらい、恋愛免疫に乏しい。ましてや憧れの方で、9歳も年上の大人の男性なら、一途になるのは当然でしょう。親や校則が厳しすぎて恋愛禁止だった女性は、その後も恋愛経験不足で簡単にダマされやすい傾向にあります。米倉涼子さんも25歳まで恋愛禁止の事務所ルールが今の男性運にも影響しているのではとも言われています。NINAさんはご自分の恋愛経験が浅いことを自覚し、友達に相談するなどして“恋の素振り”をする機会が必要かもしれません」

ミセスは来年1月から「フェーズ3」として新たなアルバムとツアーに向けて、活動を開始するというが……モテ男・若井の恋にも「活動休止」のワードはなさそうだ。

