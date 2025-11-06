ハローキティがついにハリウッドデビューを果たすという。米ワーナー・ブラザース傘下の映画製作会社との間で話が進んでおり、2028年7月に世界同時公開される予定だとサンリオが10月30日に発表した。

ここ1、2年、サンリオは株式市場でも注目銘柄の一つだ。コロナ前は500〜600円台にとどまっていた株価が、24年に入ると急上昇。現在は7000〜8000円台に達し、まさに“テンバガー（10倍株）”の代表格となった。

「創業者でハローキティの考案者でもある辻信太郎氏が2020年、93歳まで約60年間社長を務めてきました。孫の朋邦氏に代替わったことで、物販中心からIP（知的財産）活用戦略に大きく舵を切り、生まれ変わったのです」（証券会社幹部）

同社は50年以上にわたり愛され続けるハローキティを筆頭に、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロールなど、世界的に知られる強力なキャラクターIPを多数保有している。これまで遅れ気味だったIP戦略を本格化させれば、成長が加速するのは当然だ。朋邦社長の下でそれが現在進行形で進んでおり、株価の好調にも納得がいく。

そんな中、10月16日には「1000億円規模のM＆A戦略を用意している」と報じられ、今後の動向に注目が集まっている。

「対象は映像制作、ゲーム、メタバース分野とされています。ソニーが米通信大手AT＆Tから映像配信サービス『クランチロール』を約1300億円で買収した例を思い出しますが、同規模は高すぎる。ゲーム会社も実績ある企業は軒並み高値です。むしろ同社はすでにVRテーマパーク『バーチャル・ピューロランド』を常設化するなど、メタバース分野で先行投資しており、そちらが中心になるでしょう」（同前）

もっとも、キャラクター企業である以上、ファン心理としては「新キャラ登場」への期待も根強い。もしそこにサプライズがあるとすれば、どんな形か。

世界的IP企業の先例としてはディズニーがある。ディズニーは2010年ごろにはマーベル、ルーカスフィルムなどを傘下に収め、世界を驚かせた。ただし、これらの案件はいずれも1000億円規模では収まらない。

サンリオの中期経営計画（27年度まで）をみると、投資計画としてオーガニック投資に300億円、M＆A・マイノリティー出資に500億円規模を見込むとされている。となれば、現実的には新キャラの登場は買収よりも、資本参加や提携によるコラボレーション戦略が主軸となりそうだ。

はたして、世界中のファンを驚かせる“夢のコラボ”は実現するのか？

（横関寿寛／ジャーナリスト）