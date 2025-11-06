フルーティーでまろやか！ラーメン札幌一粒庵 監修クラフトビール「いちりゅうあんヴァイス」

札幌駅前の行列店「ラーメン札幌一粒庵」が監修したオリジナルクラフトビール「いちりゅうあんヴァイス」が登場！

札幌市ふるさと納税の返礼品として、各ふるさと納税サイトにて提供が開始されました。

北海道産ホップ・麦芽に、ワイナリーの葡萄を活かしたフルーティーでまろやかな白ビールです。

ラーメン札幌一粒庵 監修クラフトビール「いちりゅうあんヴァイス」

札幌駅前・ホクレンビル地下に店舗を構える「ラーメン札幌一粒庵」は、地産地消を掲げ、北海道産食材で仕上げる味噌ラーメンで知られる人気店です。

ソムリエ資格とビール醸造士の経験を持つ店主 大島 陽氏が、札幌市内の醸造所「澄川麦酒」と共同開発したのが『いちりゅうあんヴァイス』。

地産地消・クラフト醸造・ラーメン文化が融合した“札幌ならでは”の一本に仕上がっています。

札幌市ふるさと納税返礼品「クラフトビール いちりゅうあんヴァイス」

自治体：北海道札幌市

返礼品名：クラフトビール いちりゅうあんヴァイス(330ml×6本)

寄附金額：24,000円

取扱サイト：楽天、ふるさとチョイス、ふるなび、さとふる

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。要冷蔵。

北海道産ホップ・麦芽に加え、余市・オチガビワイナリーの白いワイン専用品種葡萄をアクセントに転嫁し、ヴァイツェンスタイルの白ビールに仕上げています！

白ビールらしいまろやかな口当たりと、フルーティで華やかな香りが特徴。

北海道の“テロワール”を感じる麦芽とホップの旨み、葡萄由来の爽やかで上質な余韻を楽しめます。

非加熱・無濾過処理による酵母とオリが瓶底に沈殿する、クラフトならではの自然な風合いも魅力です。

看板メニューの味噌ラーメンや餃子との相性も抜群で、店舗でもペアリングとして支持されています☆

※要冷蔵・製造後90日以内の賞味期限。非加熱・無濾過処理のため底部にオリが沈殿する場合があります。

ラーメン札幌一粒庵

店舗名：ラーメン札幌一粒庵

所在地：北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番 ホクレンビル地下1階

アクセス：JR札幌駅南口より徒歩3分 出口23番より徒歩1分

「ラーメン札幌一粒庵」の看板メニューは、行者にんにくを活かした「元気のでるみそラーメン」！

地元のビジネスマン、観光客にも人気の札幌を代表する一杯です。

ラーメン店ならではの味覚、醸造士の視点、ワイナリーとの連携が結実した“札幌のクラフト”。

帰省の手土産、ご挨拶、お取り寄せ、そしてふるさと納税返礼品として、北海道の食文化とクラフト精神が詰まった特別な一杯です。

「ラーメン札幌一粒庵」監修の「いちりゅうあんヴァイス」の紹介でした。

