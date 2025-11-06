The MAPLE MANIA「メープルクリスマス缶」1缶 2390円。メープルバタークッキー6枚、メープルフィナンシェ2個、メープルパイサンド2個が入っています

●JR東京駅構内のグランスタ東京の冬シーズンに向けた新作スイーツをピックアップしてご紹介！

グランスタ東京の新作スイーツの中から、ぜひ手に取っておきたい厳選5品をピックアップ。深まる秋と目前の冬を感じながら楽しめるスイーツたちをご紹介していきましょう。

冒頭の画像は、『The MAPLE MANIA（ザ・メープルマニア）』の「メープルクリスマス缶」は、毎年人気のクリスマスシーズン定番の限定缶。

お店の看板商品「メープルバタークッキー」に、しっとりと焼き上げた「メープルフィナンシェ」、さらにサクサクのパイ生地でメープルクリームをサンドした「メープルパイサンド」の人気焼き菓子3種を、愛らしいデザインのオリジナル缶に詰め合わせています。家族や友人とのパーティーに、また今年お世話になった方へのギフトにもぴったりです。

●DATA

販売エリア：1F改札内 吹き抜けエリア

販売期間：2025年11月1日（水）～ ※なくなり次第販売終了

喫茶店に恋して。「喫茶ティラミス」

喫茶店に恋して。「喫茶ティラミス」2個入 1620円。購入は1人につき5点まで、各回30箱限定販売の希少な限定スイーツ

『喫茶店に恋して。』の新作スイーツ「喫茶ティラミス」は、まるでコーヒーカップのようなティラミスケーキです。

北海道産マスカルポーネを合わせたムースのカップに、ブラジル産コーヒーを使ったほろ苦とろとろのコーヒーソースを充填し、ムースの中にはコーヒーシロップを染み込ませたスポンジ生地とパリッと仕上げたチョコレートがイン。サクサクのココアクランブルとともに仕上げています。

ひと口頬張ればレトロな喫茶店での情景が浮かびそうなティラミスケーキ。販売日は月・火・水の週3日、販売時間も11時と15時のみ。ぜひスケジュールを調整して入手に臨んでみてください！

●DATA

販売エリア：B1F 銀の鈴エリア

販売期間：2025年11月4日（金）～、月・火・水曜日のみ販売 各曜日1日2回（11:00～／15:00～）

※整理券配布や入場制限等を実施する場合あり

Mr. CHEESECAKE「バスクチーズケーキ安納芋」

1個 4536円。レンジで温めるとスイートポテトのような食感と味わいに変化します！

『Mr. CHEESECAKE（ミスターチーズケーキ）』が11月22日までの期間限定で販売するのは、「BASQUE CHEESECAKE Annoimo（バスクチーズケーキ安納芋）」。

お店のバスクチーズケーキでは初となる秋限定のフレーバーです。安納芋に焦がしバター、バニラ、黒糖を組み合わせ、チーズケーキ生地に「なると金時」の自家製焼き芋チップスを煮出した生クリームを加えて焼き芋の香ばしい風味をプラス。

安納芋の旨味と優しい甘さを引き出しながら、濃厚でこっくりとしたチーズケーキのコク深い味わいを同時に堪能することができます。

●DATA

販売エリア：B1F 銀の鈴エリア

販売期間：2025年11月2日（日）～11月22日（土）予定

コロンバン「ショートケーキクッキー」

6個入 2160円。ショートケーキを考案したブランドが作ったスペシャルなクッキー

1924年創業の老舗洋菓子店『columbin（コロンバン）』では「ショートケーキクッキー」に注目！

いちごをふんだんに使った「いちごミルク」テイストのクッキーを、生クリームのようなホワイトチョコレートでコーティング。トッピングにはチョコレートを染み込ませた「紅ほっぺ」をあしらい、まるでプチサイズのショートケーキのように仕上げた一品。

個包装の封を開けると同時に広がる華やかな甘い香りとかわいい姿は、スイーツ好きならずとも思わずキュンとしてしまうはず。販売は3月14日まで。ちょっと先ですがバレンタインデー＆ホワイトデーのギフトにもチョイスするのも大いにアリです。

●DATA

販売エリア：B1F 銀の鈴エリア

販売期間：2025年11月1日(土）～2026年3月14日（土）

Now on Cheese♪「チーズテリーヌ ゴーダ＆クリームチーズ」

1箱（190g入）2160円。チーズ好きには堪らない、リッチな味わいを楽しめます！

チーズスイーツ専門店『Now on Cheese♪（ナウ オン チーズ）』の新作「チーズテリーヌ ゴーダ＆クリームチーズ」は、ブランド初のメニューとなるスイーツ仕様のテリーヌ。

マイルドでミルキーなオーストラリア産クリームチーズに、旨味とコクが特徴のゴーダチーズ、さらにコク深い味わいの北海道産生クリームを独自の比率でブレンド。しっとりとなめらかで繊細な口どけ、奥深い味わいとチーズの余韻を感じさせる味わいです。

大きすぎず小さすぎない絶妙なサイズ感で、リッチな味わいを最後まで飽きずに美味しくいただけそう。

●DATA

販売エリア：1F改札内 中央通路エリア

販売期間：2025年11月1日（土）～ ※数量限定販売