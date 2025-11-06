不足しがちな栄養素を補う！エジソンママ「くちどけおこめぼー ひじきのり／しらすおかか」

ベビー用品ブランド「エジソンママ」を展開するケイジェイシーは、「くちどけおこめぼー」シリーズの新たなラインナップを発売します。

不足しがちな栄養素を補う待望の新味「くちどけおこめぼーひじきのり」と「くちどけおこめぼーしらすおかか」が、2025年11月上旬より登場します。

エジソンママ「くちどけおこめぼー ひじきのり／しらすおかか」

発売日：2025年11月上旬

対象年齢：7ヶ月頃〜

メーカー希望小売価格：各486円(税込)

5秒に1個売れる(※)人気のベビーせんべい『くちどけおこめぼー』に、待望の新味が登場！

SNSや座談会で寄せられた「栄養もとれるおやつが欲しい」という声に応え、不足しがちな栄養素を手軽に摂れる新しい味が開発されました。

お米本来のやさしい甘みを活かしながら、鉄分やカルシウムなどの栄養素をおいしく摂取できるよう工夫されています☆

※2025年9月自社調べ

くちどけおこめぼー ひじきのり

香ばしいのりの風味が広がる「ひじきのり」フレーバーです。

おやつの時間に、楽しく・手軽に栄養を補うことができます。

くちどけおこめぼー しらすおかか

かつおぶしの豊かなうま味が際立つ「しらすおかか」フレーバー。

どちらのフレーバーも、約7割の保護者が必要と感じている「鉄」と「カルシウム」を配合しました。

離乳食期に不足しがちな栄養素を、おやつで手軽に補えます。

素材本来のおいしさとサクサク食感

うるち米に強い圧力を加えてふっくらと膨らませる独自製法により、サクサク軽い食感を実現。

お米本来の甘みとやさしい風味をそのまま閉じ込めています。

砂糖不使用でも美味しく食べられるように、素材が持つ自然な甘みと香ばしさを引き出すことにこだわりました。

『くちどけおこめぼー』を卒業したお子さまも、成長に合わせておいしく楽しめる一本です。

手づかみ食べやお粥アレンジも

小さなお子様の手でもしっかり握れるスティック形状は、手づかみ食べの練習にもぴったり！

子どもの力でギュッと握ってもポロポロと崩れません。

お湯をかけて軽く潰すと即席のおかゆに早変わりします。

外出先でのごはんや忙しい日の離乳食も簡単に作ることができます。

パッケージは保存と持ち運びに便利なチャック付きで、賞味期限が1年半と長いため、保存食としてもおすすめです。

ママ・パパの「あったらいいな」の声に応えた、不足しがちな栄養素を補えるベビーせんべい！

エジソンママの「くちどけおこめぼー ひじきのり」と「くちどけおこめぼー しらすおかか」の紹介でした。

