「現場をわかっている」鈴木農相のコメ政策の狙いと生産者や価格への影響は？前農相との違いやお米券の効果も解説

私たちがほとんど毎日食べているお米。けれど、生活の中に当たり前にあるものだからこそ、実は知らないことも多いもの。おいしい炊き方や上手な保存方法など、知っているようで知らない話を、お米に魅了されて新聞記者から米農家に転身し、現在は「お米ライター」として活躍する柏木智帆さんが綴る。



文・写真＝柏木智帆

当たり前の方針に戻っただけ

高市早苗新政権で初入閣した鈴木憲和農相に対して「現場のことをわかっている」と評価する稲作農家が多いと感じています。

一部報道では、前政権時の「増産」から「減産」への方針転換だと言われていますが、現場目線では「需要に応じた生産」という当たり前の方針に戻ったというのが実感です。

令和の米騒動は緊急事態でした。この後始末を進める一方で、私たちが将来にわたって日本のお米を食べ続けるために、食糧安保についてさまざまな観点から考える必要があります。

お米が不足して買い取り価格が高くなったことで、主食用米の作付けが増えました。まだ予測段階ではありますが、2026年6月末時点の民間在庫は最大で229万トンになると試算され、適正水準を超えるとされています。一方で、酒米や加工米などが不足している状況で、酒蔵や味噌蔵などがお米の調達に困っているという声も聞かれます。

小泉前農相との方針の違い

そんな中、高市政権が「減産」に方針転換したと言われています。しかしながら、鈴木農相の説明には単純な「減産」という表現もニュアンスもありません。

たしかに、2026年産の主食用米の生産量の目安は、需要見通しの最大値に合わせて711万トンとなり、備蓄米の買い入れ量21万トンを合わせると、732万トンになります。今年の収穫見込みの748万トンと比べると、結果として16万トンの減産にはなります。

大臣就任会見で鈴木農相は「農林水産省が価格にコミットすることは、政府の立場もあってすべきではない」「価格はマーケットの中で決まるべきもの」と話しました。つまり、前農相の方針とは違い、「米価高騰を理由にした備蓄米の放出は行わない」ということを表明しました。

その後、自民党の農業政策の会合で、鈴木農相が「需給の安定を図ることによって、価格の安定を図っていくことに（間接的に）コミットしている」と話したことについて、一部メディアでは「コミットしない」から「コミットする」と発言に微妙なブレがあると報道されましたが、「需給に応じた生産」に戻していくという趣旨は最初から一貫していると言えるでしょう。この方針に安堵した生産者は多いのではないでしょうか。

価格はしばらくは高止まりか

今年の新米の買い取り価格が高かったのは、先を見通せない不安からお米を確保しようとした業者やJAの集荷合戦が理由だったと言われています。農家から高く買い取ったお米を安く売ってしまっては米卸や米屋はつぶれてしまいますから、在庫量次第では徐々に下がる傾向はあるものの、しばらくは高止まりが続くと思われます。

ただ、前述の通り、主食用米の作付けが増えたことで民間在庫が増えています。

今後の買い取り価格は秋の段階よりも下がるとみられ、その流れで店頭価格も落ち着いてくる可能性もあります。

一方で、米余りによる米価の下落が心配ですが、市場放出された備蓄米59万トン分の買い戻しのほか、今年春に行われなかった備蓄米の買い入れなどが検討されているようです。

輸出が難しい理由

「需要に応じた生産」がなぜ必要かというと、お米が余れば米価が安くなり、離農が加速する恐れがあるからです。「減産で食糧安保が脅かされる」という声もありますが、そもそもお米を作る人がいなくなってしまえば私たちはお米を食べることができません。

「たくさん作って余ったら輸出すればいい」という声もあります。たしかに輸出に取り組む生産者もいますが、販路開拓には相手との交渉や契約が必要です。売り先がない状態で主食用米を大量生産するという博打に手を出す農家がどれほどいるのでしょうか。

また、これまで輸出米の販路を切り開いてきた業者は、主食用米が高くなったことで契約農家が輸出米から主食用米に切り替えてしまうことに困惑していました。だからといって、「海外で日本米の価格が上がったら一気に市場性を失う」（お米の輸出に取り組む米卸）という声があるように、輸出米の買い取り価格を上げることは難しいと言えます。

輸出は販路あってのことですから、「余ったから出す」「足りないから出さない」といった自分本位な取引ができるほど簡単ではないでしょう。

増産には消費の増加も不可欠

お米が高いと言われていますが、以前のお米は安すぎました。兼業農家や高齢農家などの犠牲によって成り立ってきた価格で、持続可能ではありません。あらゆる物価が高騰している中、お米だけ価格を据え置きしろというのはおかしな話です。

ただ、お米の価格の上がり方は急激すぎました。お米は主食ですから、消費者側にとって持続可能な価格であることも大切です。さまざまな品種や規模、栽培方法などによって、お米の価格にバリエーションが生まれるのが理想だと感じます。

鈴木農相が言及している「お米券」の配布は、農家が犠牲にならずに消費者がお米を買い求めやすくなるためには有効と言えるでしょう。

先ほど「食糧安保が脅かされる」という意見を紹介しましたが、食糧安保のためには何よりも私たちが国産のお米を食べることが大切です。「増産」トレンドに向かわせるためには、需要も増える必要があります。需要の増加なき生産の増加は農家をつぶすことに等しいと感じます。最近のお米にまつわる報道は価格のことばかりですが、せっかくの新米の季節ですから、今年の収穫に感謝してお米を楽しみましょう！

柏木智帆（かしわぎ・ちほ）

米・食味鑑定士、ごはんソムリエ、お米ライター。