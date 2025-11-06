分かってるくせに。

不思議に思うときに首を傾げるんじゃないの？

「ゆで卵」のことをエマに言う時は「ゆでゆで」と言ってしまう私ですが（赤ちゃん言葉ならぬ犬言葉）、このどちらの言葉でも反応します。

そして他の音や言葉で首を傾げることはほぼありません。

ごく稀に、遠くから聞こえるサイレンに首を傾げていることがありますが（一コマめの犬のように）、少し傾げたらすぐに遠吠えし始めます。音に対して不思議に思ってると言うより、タイミングを測ってるような動き。

でもエマ以外の犬が首を傾げる様子をネットで見ると、やはり違和感に対して反応してるように見えます。

鳥の鳴き声やテレビの音に首を傾げてるのを見ると、「なんだろう～」って思ってやってるように見えてめちゃくちゃ可愛いんですよね。

しかしエマは「ゆで卵」と言う言葉をすでに知ってるんですよ。私がもうすぐ食べるから、それを自分ももらえると言うことを知ってる。

だって毎日やってるから。なのに「え、なんすかソレ」みたいな反応、おかしくない？笑

もしやこの首を傾げるという動き…他に意味があるのでは。首を横に振るのが「イエス」の意味を持つ文化の国が確かあったと思う。

そんな感じで。

角度浅めのエマの傾げ方