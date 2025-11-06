【1/35 ドイツ装甲8トンハーフトラック 3.7cm 対空機関砲37型搭載フラックザウリア】 12月20日ごろ 発売予定 価格：3,850円

タミヤは、プラモデル「1/35 ドイツ装甲8トンハーフトラック 3.7cm 対空機関砲37型搭載フラックザウリア」を12月20日ごろに発売する。価格は3,850円。

本商品は第二次大戦中のドイツ軍の対空自走砲Sd.Kfz.7/2を1/35スケールプラモデル化したもの。全長200mm､全幅70mmで装甲板を備えたいかついスタイルをはじめ､複雑なハーフトラックの足まわりもサスペンション構成なども再現されている。

リヤ部のガードは広げた状態と起こした状態を選んで組み立てができ、プラスチックネットをはめることも可能。

3.7cm対空機関砲はハンドルや照準器をはじめ､装填部や砲座なども精密に再現｡左右旋回､砲身上下動ができる。

また、炸裂弾と徹甲弾の2種類がセットとなっている。

