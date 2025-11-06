空手女子形で21年東京オリンピック（五輪）銀メダルの清水希容さん（31）が6日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。5日に発表された「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート30語の中から「国宝（観た）」を挙げた。

6月6日の公開初日と、1〜2週間後の2回も観たという清水さんは、「映画館に初めて2回行きました。何ならまだ行きたいです」と言うほど。「共感する部分もたくさんあって、こういう人生があるんだろうなという感覚とか、分かると思って、グサグサ刺さりました。ちょっとずつ変わって行く背景みたいなところとかも、いろんなそれぞれの人たちの思いも感じながら観ることができたので」と熱く語った。

「国宝」は吉田修一原作、李相日監督の映画。任侠の家に生まれながら、歌舞伎役者として芸道に生きた主人公を吉沢亮、師匠役の渡辺謙、ライバルの役者を横浜流星らがそれぞれ演じている。6月6日の初日から約5カ月経過した現在、1195万人を動員し、邦画実写作品としては歴代2位の168億7000万円もの興行収入を挙げている。