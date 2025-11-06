来季から日本球界に復帰したい意向を示していた前田健太投手（３７）が５日（日本時間６日）、自身のインスタグラムを更新。改めて思いをつづるとともに米球界に別れを告げた。

前田はドジャースやツインズなどに在籍した当時の写真を次々とアップし「来シーズンから日本でキャリアを続けることにしました」とＮＰＢで現役を続行する考えを記した。広島からポスティングシステムで海を渡り、１０年間の米生活でメジャー６８勝（５６敗）、防御率４・１７だった。

その文面にはチームメートやスタッフ、ファン、家族への感謝であふれ「２０１６年から２０２５年までアメリカで野球をしたことは夢の実現であり、忘れられない瞬間でいっぱいの１０年間でした」「初日からみんなが私や家族を優しく迎えてくれ、必要な時に助けてくれて一歩一歩を支えてくれました。部門タイトル獲得、シャンパンでのお祝い、ポストシーズンを競い、ワールドシリーズ進出、その思い出は永遠に残ります」などと語りつくせぬ思いがあふれた。

「ＭＬＢとアメリカでの時間は、プレーヤーとしてだけでなく、人として成長させてくれました。来シーズン、日本で新しいチャプターを始めるので、私たちの道が再び交差する日を楽しみにしています！」。ベテラン右腕を巡っては巨人などが獲得調査を続けている。