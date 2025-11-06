美人インフルエンサー、妹の写真公開「姉妹揃って可愛すぎ」「遺伝子強い」の声
【モデルプレス＝2025/11/06】女優でインフルエンサーの三原羽衣が11月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。妹の姿を公開し、話題になっている。
【写真】23歳インフルエンサー「ナチュラル美人」妹を公開
三原は「今日は可愛い妹の誕生日 おめでとう」とつづり、妹の単独ショットを披露。伏目でピースをした三原の妹を公開している。
この投稿には「姉妹揃って可愛すぎ」「憧れの姉妹」「ビジュ最強すぎ」「ナチュラル美人」「遺伝子強い」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
