朝ドラ「ばけばけ」三之丞（板垣李光人）の転落姿に悲痛の声「あまりにもめちゃくちゃで哀しい」「かなりの衝撃」
【モデルプレス＝2025/11/06】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第29話が、11月6日に放送された。板垣李光人演じる雨清水家の三男・三之丞の姿に悲痛の声が上がっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ばけばけ」転落した2人の変わり果てた姿
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
ある日、トキは街中で物乞いをしている雨清水タエ（北川景子）の姿を目撃する。松江随一の名家である雨清水家で何不自由なく暮らし、凛とした気品と厳しさを兼ね備えていたタエの衝撃の姿に、トキは声をかけることができず逃げ帰った。
そんな中、トキの父・司之介（岡部たかし）が働く牛乳屋に、タエの息子・三之丞が仕事を求めて訪ねてくる。しかし、三之丞が「社長となるにはふさわしい格を備えております」といきなり社長にしてほしいと訴えたため、牛乳屋の社長は激怒。三之丞は追い返されながら「お願いします！」と必死に頼み込んだが、言葉は届かなかった。さらに、三之丞は別の店でも社長にしてほしいと直談判。受け入れる店はあるはずもなく、同じように追い返され地面に叩きつけられた。
また、同話では空腹に耐えきれず祠に供えられた乾いた握り飯に手を伸ばしかけ、タエが施しを受けた一銭でふかし芋を買う三之丞の姿も描かれ、名家で育った彼の変わりように衝撃を受けた視聴者が続出。SNS上では「転落しすぎてて辛い」「いきなり社長にしてくれは無理がある…」「しんどい」「かなりの衝撃だった」「あまりもめちゃくちゃで哀しい」「本気で自分には社長しかできないと思ってるから余計に切ない」「かわいそうで見ていられない」と悲痛の声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」三之丞（板垣李光人）、仕事を求めて店を訪ねる
◆「ばけばけ」三之丞（板垣李光人）の転落姿に悲痛の声
