“今年最高の新人”CORTIS、初の日本ショーケースを成功裏に終了！「BTS先輩やTXT先輩のようになりたい」

BIGHIT MUSICの新グループCORTIS（コルティス）が、初の日本ショーケースを成功裏に終えた。

【写真】CORTIS、ショーケースでのソロショット

CORTISは11月5日、東京・Spotify O-WESTで単独ショーケースを開催し、デビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』の収録曲ステージとトークコーナーを行った。会場には多くのファンとメディア関係者が集まり、彼らへの高い関心をうかがわせた。

ショーケースはデビューアルバムのイントロ曲『GO!』で幕を開け、「日本で初めてファンの皆さんとお会いできる場なので本当に嬉しいです。一緒に楽しんでください」と挨拶した。さらに「今日の会場はBTS先輩が日本デビューショーケースを行った場所でもあります。僕たちもここから始められて、意味深いです」と感想を語った。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

続いて『JoyRide』『What You Want』『FaSHioN』を披露。観客は歌やダンスを真似しながらステージを楽しみ、会場は熱気に包まれた。公演が終わっても歓声は止まず、アンコールの声が響き渡った。CORTISは再び『FaSHioN』『GO!』『What You Want』を披露し、ファンに忘れられない思い出をプレゼントした。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

また、デビュー活動の手応えについても語った。CORTISは、『COLOR OUTSIDE THE LINES』で、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」（9月27日付）で15位にランクインするなど、世界的な注目を集めたことについて、「多くの方が僕たちの音楽を聴いてくれて嬉しかったです」と感謝を伝えた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

ショーケースの最後には、「いつかBTS先輩やTOMORROW X TOGETHER先輩のように、スタジアムを満員にできるアーティストになりたいです。今日はその第一歩だと思います。これから僕たちが成長していく姿を見守り、応援してください」と力強い抱負を語った。

CORTISは現在、日本メディアからのラブコールが相次いでおり、東京ドームでの公演をはじめ、ラジオや音楽番組などで精力的に活動中。今後は、11月6日にTBSの朝の情報番組『THE TIME』、7日には日本テレビの人気音楽番組『バズリズム02』への出演を予定している。

（記事提供＝OSEN）