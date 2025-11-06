1回1万円の「大人のセボンスター」カプセルトイ登場　女児ゴコロときめく本格宝石入り

株式会社KARATZが、カバヤ食品の玩具菓子「セボンスター」45周年を記念したジュエリー企画「大人のセボンスター」第3弾を発表。11月5日に新作ラインナップが公開されました。

注目はカプセルトイ「大人のセボンスター ハートキーペンダント」。子ども時代のワクワクを、まさかの1回1万円で再現するという攻めた企画です。

■ 当たりはダイヤモンド 特製筐体から直径20cmのカプセルが排出

この1万円カプセルトイ、ただの記念グッズではありません。セボンスターの人気デザイン「ハートキー」を本格的ジュエリーとして再現し、アルマンディンガーネット、シトリン、ペリドット、アメシスト、ブルートパーズの天然石がセットされています。

さらに、10個に1個はダイヤモンド入りといううれしい仕掛けも。直径20cmの特製カプセルが排出される全高約2mの大型専用筐体から、ランダムで手に入ります。

本アイテムには「訳あり素材」を使うことで価格を抑えているものの、カットや色味の個体差がある程度で、基本品質は基準クリア。宝石はインド・スリランカ産、制作は熟練職人による手作業という本格仕様です。

販売は11月15日より、#C-pla横浜西口店、天王寺MIO店限定で、各50点の計100点のみ。カプセルトイでジュエリーを引くというロマンと、「当たればダイヤ」という胸の高鳴り。当時、お菓子売り場でセボンスターを握りしめたあの気持ちを、もう一度味わうことができそうです。

■ 「大人のセボンスター」第3弾 限定158万円ジュエリーも

今回の発表では、1万円カプセルトイ以外にも、ハートキー×錠モチーフの本格ペンダント「ハートキーロックペンダント」、コンパクト風デザインの指輪「チャーミーパクトリング」、限定1点・税込158万円のチャーミープレミアムモデル「ロイヤルブルーサファイア」（抽選販売）といった豪華アイテムが多数登場することが告知されています。いずれも大人のときめきを全力で刺激するラインナップばかり。

11月21日からは新宿マルイ アネックスでポップアップストアも開催。先述の「ハートキーロックペンダント」「チャーミーパクトリング」の展示・販売が行われるほか、購入者特典のジュエリーケースや、限定グッズも用意されているとのことでした。

