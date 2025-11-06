４日、輸入博の会場、国家エキシビション・コンベンションセンターの南広場。（上海＝新華社記者／蔡湘鑫）

【新華社上海11月6日】グルジア企業庁のジラキシビリ次長がこのほど、新華社の書面インタビューに応じ、中国は世界で最も活力のある消費市場の一つで、中国国際輸入博覧会は各国サプライヤーへの市場開放という中国の誠意を体現していると表明した。輸入博への参加はグルジア企業に確かなビジネス成果をもたらしているとの認識も示した。

グルジア企業庁は2018年以来、自国企業の輸入博参加を取りまとめてきた。今年は8回目の出展で、初の主賓国となった。

ジラキシビリ氏は、輸入博はグルジアの輸出業者と中国のバイヤーを効率的につなぐ懸け橋であり、グルジアの特色ある製品がより速いペースで中国市場に参入するのを後押ししていると指摘。「輸入博はグルジアの輸出拡大を促進する重要な原動力になっている。中国市場でグルジアブランドの影響力を高めただけでなく、出展企業数の増加やバイヤーネットワークの拡大、リピート注文や大口注文の増加など、確かな成果をもたらしている」と語った。

グルジアの出展企業は今年、ワインや蒸留酒、ナッツなどの特色ある食品・飲料のほか、厳選したデザイン・ライフスタイルブランドを出展した。

ジラキシビリ氏は、グルジアと中国の自由貿易協定（FTA）や相互ビザ免除などの政策措置の実施、交通・物流分野の相互接続レベルの持続的な向上が、2国間貿易をより円滑で効率的、かつ予測可能なものにしていると述べた。

中国のビジネス環境の持続的な改善が、品質とイノベーションを重視する輸出業者により良い条件を作り出しているとも指摘。貿易プロセスのデジタル化や通関効率の向上、輸入手続きの最適化もグルジアの中小メーカーに中国市場参入の機会を増やしていると語った。