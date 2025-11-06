俳優の北川景子が６日、Ｘを更新。出演中のＮＨＫ朝ドラ「ばけばけ」で衝撃の物乞いとなり、ネットの反響を呼んだが、「息子のために」の思いを吐露した。

この日の「ばけばけ」では、北川演じるタエの息子・三之丞（板垣李光人）が働き先を探し、司之介（岡部たかし）が働く牛乳屋にやってくる。働かせて欲しいという三之丞に何ができるのか？と聞く牛乳店の社長。三之丞は社長ならできると言い出し、社長は激怒し、三之丞を追い出す。

帰宅した三之丞を待っていたのは母のタエ。道に座って物乞いをして得たわずかなお金を渡し、「何か買ってきて」と三之丞に頼むが、住んでいる家は今にも崩れそうなあばら家。裕福な暮らしをしていた雨清水家の家とは比べものにならない貧しい暮らしを強いられていることが分かる。

北川は「手元に残った大切な三之丞を１人で立てる人間にするためにも、タエなりに生きる選択をしました。独り身であれば自決していたでしょう」と衝撃の告白。「誇りは捨てませんが、柔軟に、泥臭く。息子のために。例え間違ったやり方でも。時代に取り残されても」と、母としての覚悟をつづっていた。