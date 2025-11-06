元「＝LOVE」齊藤なぎさ（22）が、5日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。1人暮らしを始めた理由を明かした。

この日のテーマは「体力ありすぎる女＆体力なさすぎる女 秋の大激論SP」。体力に自信がないという齊藤は「階段がつらすぎて1人暮らしを始めたヤツ」として紹介されると、「実家が山の麓にあって、最寄り駅から徒歩45分もかかるところに住んでたんです」と説明。また「家が上の方にあって、階段を40段ぐらい上らないとならない。私の部屋も2階にあって、また階段を上らなきゃいけない。寝るまでにすっごい疲れちゃうんです」と歩き疲れてしまうといい、「すっごい階段を歩かなきゃいけないので、もう1人暮らし始めました」と諦めたように語った。

1人暮らしの部屋選びについても「玄関から寝室が近かったりとか、お風呂場から寝室が近いっていうのをメインに探して」と歩く距離が短いことを重視。「トイレも寝室から近くないと、行きたくなくなっちゃう。限界まで我慢しちゃうので。あとはエレベーターから部屋がなるべく近いところじゃないと、そこも歩きたくないんです」と力説していた。