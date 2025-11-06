中国メディアの極目新聞によると、SNS上にこのほど、通販サイトで椅子を購入したら届いたのは椅子の図面1枚だけだったとする投稿があった。販売した店舗は現在、通販サイト上で見つけることができなくなっているという。

男性は通販サイトで29．91元（約643円）からの「人間工学に基づく椅子」を見つけ、リンクをクリックして37．9元（約814円）のモデルを購入した。支払いを済ませた後、少し不安になったため、販売店のカスタマーサービスに連絡し、「私が購入したのは椅子そのものですよね」と尋ねたところ、すぐに「お客様が購入したのは椅子そのもので、図面ではありません。安心して到着をお待ちください」との回答があった。しかし、荷物を受け取ってみると、中には椅子の寸法が詳細に記された図面1枚しか入っていなかった。



極目新聞の記者が、男性から提供された購入に関する情報を見てみたところ、商品オプションの箇所に「図面サンプル」という文言があった。男性によると、商品説明文が長かったので「図面サンプル」の文言があることに気づかなかった。また商品到着後にカスタマーサービスに連絡して初めて、前回の「図面ではありません」という回答は人工知能（AI）カスタマーサービスによるものだったことが分かった。

男性は販売店のカスタマーサービスと連絡がつかなくなったため、通販サイトのカスタマーサービスを通じて図面を返送することで強制返金を申請できたという。（翻訳・編集/柳川）