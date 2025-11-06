二宮和也、一般人への“変な対応”を謝罪。「相当焦っていたんだね」「これがニノさんの愛される理由」
俳優の二宮和也さんは11月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。一般人との交流を明かしました。
【写真】二宮和也が“謝罪”した対応とは？
最後は「なので、会った方。変な対応をしてしまい失礼しました」と、その一般人に対して“謝罪”をしています。
コメントでは、「間違えてお客さんに聞いてしまうくらいだから相当焦っていたんだね」「そんなこと、本当にあるんだねー」「わぁ、それはめっちゃドキドキの瞬間でしたね」「今日二宮くんに会えて話せた人とかいるの日本素晴らしい国すぎる」「そのお客さん羨ましすぎる」「これがニノさんの愛される理由」と、温かい声が多く寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「そのお客さん羨ましすぎる」「今日、スーパーで見つからないから焦って『〇〇(商品)って何処にありますか？』ってお客さんに聞いてしまった」と切り出した二宮さん。「そしたらガッツリ気付かれて、『頑張って下さい！』って言われたので『頑張ってます！』って言ったけど、絶対に芸能生活についての応援だったと思う」と、勘違いしてしまったようです。
「なんだか明日急に休みになって気づいたら」自身のXで時折、プライベートの様子を共有してくれる二宮さん。10月25日には「なんだか明日急に休みになって気づいたら 塩粼大智並に踊ってみたいにパシッションあがったわ笑」と、ほほ笑ましい日常を明かしていました。今後も二宮さんの人柄が伝わる投稿が楽しみですね。
