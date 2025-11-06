こ、これはかわいすぎるぞ。

質素で無骨な毎日の作業環境をもっと華やかにしたい。なんて思ったことありませんか？ SDカードやUSBメモリで有名なSANDISK（サンディスク）から、なんともかわいいUSBメモリ「SANDISK Crayola® USB-C Flash Drive」が登場しました。

クレヨンブランドとのコラボUSB

Image: SANDISK

なんといってもとにかくかわいいこのビジュアル。そして遊び心あるカラー、マンゴー・タンゴ、セルリアン・ブルー、エレクトリック・ライムの３色展開で全色コンプリートして飾ってよし、色ごとにデータを分類してもよしと、ストレージも楽しさも3倍にできちゃいます！

Image: SANDISK

肝心の容量は、64GB、128GB、256GBの展開で日常使いに問題なしですね。コネクタはUSB-Cで、USB 3.2 Gen 1規格に対応しています。

サブスク3カ月分が付いてくる

今回はクレヨンブランドのCrayola（クレヨラ）とのコラボレーションなので、購入特典としてCrayola Create & Playアプリ（子ども向けの知育サブスクアプリ）の3カ月サブスクリプションと、Thinking Sheets（思考を刺激するインタラクティブアクティビティ）が付属します。

創造性、自信、自己表現を育むためにデザインされたコンテンツです。デザインは子ども向けですが、耐衝撃や耐水はないので注意が必要です。さらに公式からは誤飲の可能性があるので、小さな子どもの近くで利用する際の注意を促しています。

価格は64GBで14.99ドル（約2,310円）とお手ごろです。ただし、日本版の販売ページが見当たらず、日本で直接購入できるかは不明でした。かわいい！けど子どもに使わせるには耐久性に不安なところ…。むしろカラフルでなくしにくいUSBメモリとして大人が使いたい！

サンディスク SDカード 256GB 6,807円 Amazonで見る PR PR

Source: SANDISK