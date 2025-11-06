乳がんを公表したロックバンド「神聖かまってちゃん」のドラマーで、「鈴姫みさこ」名義で女性アイドルグループ「バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI」のリーダーも務める、みさこ（40）が6日までにツイキャスで生配信を実施。近況を報告した。

みさこは今年9月、神聖かまってちゃんの公式サイトを通じて「2cm以下の浸潤がん」と診断されたことを公表。「今後は転移の有無を確認するための精密検査を行い、その結果を踏まえて治療方針を決めてまいります。活動につきましては、本人の体調を最優先に、医師の指導のもとで、無理のない形で続けていければと考えております」としていた。

同バンドは5日、公式X（旧ツイッター）等で11月開催のライブについて「神聖かまってちゃん・みさこは、治療に専念するため11月の公演はお休みさせていただきます。ライブはサポートドラムを迎えての体制となります」と報告。「また元気な姿でステージに戻れるよう、温かく見守っていただけたら幸いです。12月以降の公演に関しては追って告知させていただきます」とした。

みさこは今回の生配信で、乳がん治療の近況について報告。笑いを交えながら元気な様子をうかがわせた。検査ではリンパ節以外への転移が認められなかったとして、手術は「部分摘出」となると説明し、来週から入院することも伝えた。11月の京都公演については退院直後のタイミングとなるため大事を取って休演すると説明した。摘出手術後には放射線治療を受ける予定だといい、「問題なかったら12月頭くらいから活動できる」とした。