X JAPANのYOSHIKIが6日までにX（旧ツイッター）を更新。22年に大型バイクを運転中の事故のため19歳で亡くなった、歌手で俳優のYOSHIさん（本名佐々木嘉純さん）の命日を迎え、追悼した。

YOSHIKIは「本日はYOSHIの命日」と報告。「安らかにお眠りに下さい。RIP YOSHI」と悼み、フォロワーからも「本当に淋しいですね 明るくて、魅力いっぱいで、希望の星のような子でしたね ご冥福をお祈りします」「YOSHIKIさんが見つけた才能あるYOSHI きっと今も唄っていると思います YOSHIKIさんが見つけたYOSHIはみんなの心にずっと生きてる…今でも、あのオーディション鮮明に覚えています」「今でも、YOSHIKIさんがそうして悼んでいらっしゃる事を、きっとYOSHIさんはあの無邪気な微笑みで受け止めていらっしゃる事と思います。YOSHIさんの眠りが安らかである事、願っております」と追悼コメントが多数寄せられた。

YOSHIさんは03年2月26日、広島県生まれ。13歳の時、ファッションデザイナー、ヴァージル・アブロー氏と出会い、インスタグラムで話題となりファッションショーなどに出演。19年5月にアルバム「SEX IS LIFE」で歌手デビューし、19年9月に映画「タロウのバカ」で俳優デビューしていた。

22年にYOSHIKIがプロデューサーを務めるボーイズグループオーディション「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」に参加。同オーディションから誕生したバンド＆ボーイズグループ「XY」（エックスワイ）のボーカルとしてデビューする予定だった矢先の悲劇だった。