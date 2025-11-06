１１・２岐阜でＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（左）と対峙する棚橋弘至（写真提供・新日本プロレス）

　新日本プロレスは６日までに１１・８愛知・安城市の東祥アリーナ安城で開催する「ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＲＯＡＤ　ｉｎ　ＡＮＪＯ」の全対戦カードを発表した。

　安城は元ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者でＡＥＷのオカダ・カズチカのふるさとになる。メインイベントで来年１・４東京ドームで引退試合を行う棚橋弘至が「棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）でＩＷＧＰタッグ王者で棚橋と同じ中学校（大垣市立東中学校）の後輩となるＹｕｔｏ―Ｉｃｅと対戦する。

　Ｉｃｅは、１１・２岐阜でＩＷＧＰ　ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太に敗れた棚橋へ対戦を要求。舞台を「来週の土曜日、どうや？隣の愛知県ならよ、岐阜県民のヤツらも、ようけ観にこれるやろ！どうや？やれんのか？」と指定した。

　これに棚橋も「やったるからな！ちょっと待っとけ！」と受諾し、安城大会での対戦が決まった。引退試合まで２か月を切った安城大会。注目の一騎打ちだ。

　◆１１・８安城大会全対戦カード

　

　▼第１試合　２０分１本勝負

松本達哉、嘉藤匠馬　ｖｓ　ゼイン・ジェイ、村島克哉

　▼第２試合　２０分１本勝負

タイガーマスク、本間朋晃、ボルチン・オレッグ　ｖｓ　ジェイコブ・オースティン・ヤング、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

　▼第３試合　２０分１本勝負

外道、石森太二、鷹木信悟　ｖｓ　ＳＨＯ、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎

　▼第４試合　３０分１本勝負

田口隆祐、上村優也、海野翔太　ｖｓ　永井大貴、ＯＳＫＡＲ、辻陽太

　▼第５試合　３０分１本勝負

エル・デスペラード、タイチ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀　ｖｓ　ハートリー・ジャクソン、藤田晃生、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

　▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合　６０分１本勝負

王者組・マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通　ｖｓ　挑戦者組・ディック東郷、金丸義信、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

　▼第７試合　棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）３０分１本勝負

棚橋弘至　ｖｓ　Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ