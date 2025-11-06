新日本プロレスは６日までに１１・８愛知・安城市の東祥アリーナ安城で開催する「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＲＯＡＤ ｉｎ ＡＮＪＯ」の全対戦カードを発表した。

安城は元ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者でＡＥＷのオカダ・カズチカのふるさとになる。メインイベントで来年１・４東京ドームで引退試合を行う棚橋弘至が「棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）でＩＷＧＰタッグ王者で棚橋と同じ中学校（大垣市立東中学校）の後輩となるＹｕｔｏ―Ｉｃｅと対戦する。

Ｉｃｅは、１１・２岐阜でＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太に敗れた棚橋へ対戦を要求。舞台を「来週の土曜日、どうや？隣の愛知県ならよ、岐阜県民のヤツらも、ようけ観にこれるやろ！どうや？やれんのか？」と指定した。

これに棚橋も「やったるからな！ちょっと待っとけ！」と受諾し、安城大会での対戦が決まった。引退試合まで２か月を切った安城大会。注目の一騎打ちだ。

◆１１・８安城大会全対戦カード

▼第１試合 ２０分１本勝負

松本達哉、嘉藤匠馬 ｖｓ ゼイン・ジェイ、村島克哉

▼第２試合 ２０分１本勝負

タイガーマスク、本間朋晃、ボルチン・オレッグ ｖｓ ジェイコブ・オースティン・ヤング、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

▼第３試合 ２０分１本勝負

外道、石森太二、鷹木信悟 ｖｓ ＳＨＯ、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎

▼第４試合 ３０分１本勝負

田口隆祐、上村優也、海野翔太 ｖｓ 永井大貴、ＯＳＫＡＲ、辻陽太

▼第５試合 ３０分１本勝負

エル・デスペラード、タイチ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀 ｖｓ ハートリー・ジャクソン、藤田晃生、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通 ｖｓ 挑戦者組・ディック東郷、金丸義信、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼第７試合 棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）３０分１本勝負

棚橋弘至 ｖｓ Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ