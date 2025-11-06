髪のハリ・コシ・ボリューム不足は「頭皮」から！専門家お薦めケアアイテム6選
ベタつきや乾燥、においなど、年齢とともに気になる頭皮トラブル。髪を美しく保つには、「頭皮」そのもののケアも欠かせません。でも、いろんなアイテムがありすぎて、何を使えばいいのか迷ってしまいますよね。
今回は、専門家がおすすめする頭皮ケアアイテムをご紹介。最近、髪の変化を感じている方はぜひチェックしてみて！
頭皮をケアするためにどんなアイテムを使えばいいの？
ディープクレンジングと保湿ケアはマスト。必要に応じで育毛ケアを
頭皮に酸化した皮脂が残ったままでいると、常在菌のバランスが乱れ、頭皮環境の悪化につながります。今主流のアミノ酸系シャンプーは髪にやさしい反面、洗浄力はマイルドなため、週1回程度のディープクレンジングでしっかり汚れを落としましょう。スクラブ、ジェル、オイルなど多様なタイプがあります。
また、肌と同じく頭皮も乾燥すると皮脂の分泌が増えるため、保湿ケアで水分と脂分のバランスを保つこと が大切。必要に応じて育毛ケアも組み合わせましょう。
頭皮ケアのおすすめアイテム
クレンジング
海泥の力で頭皮と毛先を浄化し、うるおいとツヤを与える３in1ケア。
地肌と髪のクレンジングとトリートメントの一挙両得がかなう、頭皮用プレシャンプー。
保湿ケア
マッサージで頭皮のコリをほぐし、うるおいを与えて美髪に導く、洗い流すトリートメント。
頭皮をうるおいで満たしながらバリア機能をサポートする、頭皮用美容液。
育毛ケア
発毛成分ミノキシジル配合。女性の頭皮に特化した独自処方の育毛剤。
毛乳頭に直接作用するアデノシン配合で髪の成長を促す育毛エッセンス。
薄毛や髪のボリュームが気になるときは、まず頭皮のケアから。
汚れを落として保湿し、必要に応じて育毛ケアをプラスするだけで、健やかな髪を育む土台が整います。毎日の習慣に、気軽に取り入れてみてください。
教えてくれたのは……伊熊奈美さん
美容ジャーナリスト。日本毛髪科学協会毛髪診断士指導講師。女性誌や美容専門誌をメインに活躍中。著書に『いい白髪ケア、やばい白髪ケア』（小学館）など。
Instagram：@namiikuma_hairista
（『オレンジページ』2025年10月17日号より）