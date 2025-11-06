　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.16　5.56　6.22　7.47
1MO　7.76　5.59　6.52　7.29
3MO　8.62　5.97　7.36　7.16
6MO　8.94　6.20　7.83　7.31
9MO　9.13　6.39　8.15　7.47
1YR　9.25　6.53　8.35　7.61

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.83　7.65　6.45
1MO　7.83　7.71　6.39
3MO　8.30　8.28　6.80
6MO　8.70　8.72　7.10
9MO　8.98　9.03　7.30
1YR　9.17　9.28　7.46
東京時間10:04現在　参考値

動きやや落ち着くとの思惑もあり、昨日の同時間帯よりやや低い水準。