通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.16 5.56 6.22 7.47
1MO 7.76 5.59 6.52 7.29
3MO 8.62 5.97 7.36 7.16
6MO 8.94 6.20 7.83 7.31
9MO 9.13 6.39 8.15 7.47
1YR 9.25 6.53 8.35 7.61
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.83 7.65 6.45
1MO 7.83 7.71 6.39
3MO 8.30 8.28 6.80
6MO 8.70 8.72 7.10
9MO 8.98 9.03 7.30
1YR 9.17 9.28 7.46
東京時間10:04現在 参考値
動きやや落ち着くとの思惑もあり、昨日の同時間帯よりやや低い水準。
