ISRO＝インド宇宙研究機関は日本時間2025年11月2日に「LVM-3」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた通信衛星は無事に予定の軌道へ投入されたことを、ISROがSNSや公式サイトで報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：LVM3-M5

CMS-03について

ロケット：LVM3（Launch Vehicle Mark-3）打ち上げ日時：日本時間 2025年11月2日20時56分発射場：サティシュ・ダワン宇宙センター（インド）ペイロード：CMS-03 (GSAT-7R)

ペイロードの「CMS-03」はインド軍の静止通信衛星です。重量は約4400kgで、インドの領土から静止トランスファー軌道（GTO）に投入された通信衛星としては最も重いとされています。

LVM3の飛行は2023年7月の月探査ミッション「Chandrayaan-3（チャンドラヤーン3号）」の探査機打ち上げ以来です。

【▲ 通信衛星「CMS-03」を搭載した打ち上げ前の「LVM3」ロケット（Credit: ISRO）】

【▲ 通信衛星「CMS-03」を搭載して打ち上げられた「LVM3」ロケット（Credit: ISRO）】

