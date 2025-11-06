木村拓哉がテレビ朝日系『徹子の部屋』出演を報告した後、隣のスタジオで撮影中だったドラマ『緊急取調室』のセットをサプライズ訪問。主演の天海祐希らとの豪華ショットを自身のInstagramのストーリーズで公開した。

■木村拓哉が『緊急取調室』のセットをサプライズ訪問！

投稿では「徹子さん！ありがとうございましたぁ～！」と絵文字を交えてコメント。「木村拓哉様」と書かれた楽屋前のプレートを背景に、指先でキャンディをつまむお茶目なカットを公開した。

続く投稿では「隣のスタジオには『緊急取調室チーム』が！」と報告。（左から）田中哲司、小日向文世、塚地武雅（ドランクドラゴン）、天海祐希、でんでんが並び、その手前に木村が座った笑顔の集合ショットをアップし、「皆さんに御挨拶させていただきました」と記した。

さらに天海との2ショットも公開し、「逢えて嬉しかった…」とコメント。机を挟んで笑い合う、仲睦まじい様子を見せた。

■天海祐希が木村拓哉を“取り調べ”！

『緊急取調室』の公式SNSでも同じ写真が公開。「なんと～天海さんが木村さんを緊急取調べ」と、木村がアップした2ショットの様子をユーモラスに紹介し、和やかな現場の雰囲気を伝えている。

■塚地武雅が明かす“舞台裏エピソード”

塚地は自身のXで詳細を投稿。「天海祐希さん1人のシーンを前室で見ていた残りのキントリメンバー。そこへ『TOKYOタクシー』の番宣も兼ねた『徹子の部屋』の収録の前に、ふらっと現れた木村拓哉さん！」と経緯を説明した。

木村は「天海さん、今、大変なシーンですか？」とスタッフに確認した上で、「挨拶させてもらおっかな…。」とセット内へ。天海が驚きの声を上げるなか、ふたりは再会を喜び、“取調室”で即興芝居を始めたという。

「なぜあなたはタクシー運転手になったんですか？」「う～ん。一言では語れませんが…。」息の合った掛け合いののち、木村が「いや、誰か止めてよ！」とツッコミ、現場は大爆笑に包まれた。

最後はスタッフの「記念にお写真良いですか？」という提案に、木村が快く応じて撮影されたというのが、今回の集合ショットだと明かしている。

なお、木村と天海はドラマ『Believe－君にかける橋－』で夫婦役を演じており、それ以来の再会だという。

SNSでは「最高のサプライズ」「陸と玲子だ！」「この2ショットは嬉しくて泣いちゃう」「感激」「ふたりとも表情がかわいい」「また共演してほしい」など、多くの反響が寄せられている。

