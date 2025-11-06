¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Î¿Ê²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª ¿å¾Âµ®»Ë¡õÊ¿È«·¼»Ë¤¬¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿É¬»¦µ»¤ò¹Í»¡
Ï¢ºÜ¡¡¿å¾Âµ®»Ë¡ßÊ¿È«·¼»Ë¡Ø¿åÊ¿´¶³Ð¡Ù
¡¡¹ñÆâ³°¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ãæ·Ñ¤Î²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿å¾Âµ®»Ë¤µ¤ó¤È¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¿È«·¼»Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥Û¥Ã¥È¤ÊÏÃÂê¤ò¤·¤ã¤Ù¤êÅÝ¤¹Ï¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤¿¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡photo by Getty Images
¡ÚÆ°²è¤ÇÁ´Éô¸«¤ë¡Û¿å¾Âµ®»Ë¡õÊ¿È«·¼»Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò¹Í»¡¡×¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡¿¶¤êÊÖ¤ê¢¢¢
¿å¾Â¡¡¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤¿¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Ê¿È«¡¡À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¿å¾Â¡¡·è¾¡¤Î¤¢¤ÎÉñÂæ¤Î±é½Ð¡¢åºÎï¤Ç¤·¤¿¤è¡£²«¿§¤È»ç¤¬¡£
Ê¿È«¡¡¤¢¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¥¯¥é¥Ö¤ËÃÑ¤«¤«¤»¤¿¤é°¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ö¥¦¥Á¤é¤â¤³¤ì¤°¤é¤¤½¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºòÇ¯¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¿å¾Â¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï¡¢ÆüÎ©Âæ¡Ê»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Î²¿ÇÜ¤â¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
Ê¿È«¡¡¤À¤«¤é¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Ã¤Æ¤½¤³¤Î¿Í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ä¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤Ë¹Ô¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë½¸¤Þ¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Î¿Í¿ô¤ò½àÈ÷¤·¤È¤«¤ó¤È¡£
¿å¾Â¡¡Í§¤À¤Á¤¬Í§¤À¤Á¤ò¸Æ¤Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Ê¿È«¡¡¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤À¤Ã¤¿¤é´ØÅìºß½»¤Î¹ÅçÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤È¤«¤â·ë¹½Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ã¤Æ¶¿ÅÚ°¦¤¬½Ð¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢¹Åç¤¬¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çð¤Î¤è¤µ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤Ç......¡£
¿å¾Â¡¡¾Ã¤¹¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ª¡¼¥ë¥³¡¼¥È¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Þ¡¼¥¯¤¬¡£
¡¡Çð¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬°ìÈÖ¡£¹Åç¤Ï¥×¥ì¡¼¤Î¶¯ÅÙ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÁö¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢Çð¤¬Á´ÂÎ¤Ç123.085¥¥í¤Î¤È¤³¤í¡¢¹Åç¤Ï124.945¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡££±¥¥í°Ê¾å¤â¾å²ó¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤âÇð141²ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Åç¤Ï168²ó¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¤¿ô»ú¤Ç¤¹¤è¡£
Ê¿È«¡¡¤½¤ì¤À¤±¹Åç¤Ï¤³¤Î·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ú¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Î°ÒÎÏ¡Û
¿å¾Â¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚæÆ¤¬»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¶¯¤ß¤¬½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬......¡£½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¡£
Ê¿È«¡¡½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡£
¿å¾Â¡¡ÃæÌî½¢ÅÍ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Îµ÷Î¥¡¢¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Ê¤ó¤«¤¢¤ì¤Ç¸ª¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¥±¥¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
Ê¿È«¡¡¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ã¤ÆÀÎ¤Ê¤éÏÂÂ¿ÅÄ½¼¼÷¡Ê¸µ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Û¤«¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¡¢µ÷Î¥¤âÈô¤ó¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿å¾Â¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¹ç¤ï¤»¤ë¿Í¤ÎÆþ¤êÊý¤È¤«¡¢¼éÈ÷Â¦¤ÎÁª¼ê¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤«¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ê¿È«¡¡¤À¤«¤é¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¡ÖÅÀ¤ò¼è¤ì¤ëÉð´ï¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¿å¾Â¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤«¤éFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÀÎ¤«¤éÅê¤²¤ë¿Í¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢Ãæ¤Ç¾¡¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£
¡¡º£²ó¤ÏÅê¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ä¾ÀÜ¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆþ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ê¿È«¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ìµ¤Ì£¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¾Â¡¡¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤ë¾ì½ê¤ËºÇ½é¤«¤é¤¤¤ë¤Î¤¬º£¤Þ¤Ç¤ÎÂçÂÎ¤Î¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤Æ¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Ê¿È«¡¡µ÷Î¥¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ð¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÅê¤²¤ë¿Í¤Îµ»ÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿å¾Â¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢ÃæÌî¤Ï£¹ËÜÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿È«¡¡Åê¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤¬¿â¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£ÊüÊªÀþ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¹Ô¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿å¾Â¡¡¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉáÄÌ¥¯¥í¥¹¤À¤È¡¢Ãæ¤¬º®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È°ì²ó¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¤¦°ì²ó¹Ô¤±¡¢¤ß¤¿¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÆ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÆÃæ¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿È«¡¡º£¤Î´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤Åê¤²¤é¤ì¤ë¿Í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ï¤¹¤´¤¤¤·¡¢º£²ó¤½¤Î°ÒÎÏ¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¸«¤»¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¾Â¡¡¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Ê¿È«¡¡¤¢¤ì¤Ï¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿å¾Â¡¡¤¤¤ä¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£FW¤òÁ°Àþ¤Ë»Ä¤·¤ÆÁê¼ê¤ÎÁª¼ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾å¤¬¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¹¤¯ºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢GK¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤È¡£CK¤Î¼éÈ÷¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ê¿È«¡¡¤³¤Î¶î¤±°ú¤¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤ÈÅ¸³«¡¢¤Õ¤¿Å¸³«¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÅê¤²¤ë¿Í¡¢¤½¤ì¤ò¼é¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤·¤ÆÂÐ¹³¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤ä¤êÊÖ¤¹¤«¡£¡ÚÅê¤²¤ëÁ°¤Î½àÈ÷¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÌÇò¤µ¡Û
¿å¾Â¡¡¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤³¤ì¤À¤±À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ê¿È«¡¡°ÊÁ°¡¢´ä¾åÍ´»°Áª¼ê¤¬SCÁêÌÏ¸¶¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÅê¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ä¾åÁª¼ê¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÅê¤²¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÁêÌÏ¸¶¤ÎÊý¤âÀ¸¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é´üÂÔ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤É¤ó¤À¤±¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¿å¾Â¡¡¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Åê¤²¤ëÁ°¤Ë¤¤¤í¤¤¤í½àÈ÷¤·¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ä¤ì¤è¡ª¡×¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò´ÑµÒ¤¬¸«¤Æ¤¶¤ï¤Ä¤¯´¶¤¸¤Ï·ë¹½¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Ê¿È«¡¡¤½¤³¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¥×¥ì¡¼¥¤¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Þ¤±¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Î¤ê¤·¤í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ´ðËÜ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤È»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö²¿¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ë¹Í¤¨¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿å¾Â¡¡Àï½Ñ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¹Åç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Î®¤ì¤«¤éÅÀ¤¬¼è¤ì¤º¤Ë¡¢¤³¤³¿ô»î¹ç¤º¤Ã¤È¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÇÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤¿¡£
Ê¿È«¡¡¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ã¤ÆÁê¼ê¤â¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤ì¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤³¤Ç¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¿å¾Â¡¡¥ì¥¤¥½¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Ê¿È«¡¡²ù¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ºÙÃ«¿¿ÂçÁª¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¤¨¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï¤³¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ç·è¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤è¡£
¿å¾Â¡¡²ù¤·¤¤¥ì¥¤¥½¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿È«¡¡¼ó°Ì¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¤È¾¡¤ÁÅÀ£±º¹¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë»Ä¤ê£³»î¹ç¤Ç¤¹¡£
¿å¾Â¡¡ÈÔ²ó¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£