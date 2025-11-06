U-17日本代表の廣山望監督「いっぱいチームが来るホテルでよかった」

U-17日本代表は11月5日、FIFA U-17ワールドカップが開催されているカタールのドーハでトレーニングを行った。

3日に行われたモロッコとの初戦に2-0で勝利し、6日にはニューカレドニアと対戦する。廣山望監督は試合の展望とともに、宿舎で目撃した選手たちの姿を明かし「若いっていいですね」と語った。

中2日という日程で行われるグループリーグ3試合。「総力戦で選手の良いところをなんとか出して、エンジンの状態を絶好調に持っていって、勝ち上がって上に臨んでいきたい」とした廣山監督は、「メンバーもいろんな選手が出て、出て活躍してほしいなという思いは、もともとあります」と大幅な変更を示唆した。

対戦するニューカレドニアは、ポルトガルとの初戦に1-6で敗れている。しかし、先制ゴールを奪うなど実力は侮れない。2017年には久保建英を擁した当時のU-17日本代表が1-1で引き分けている。廣山監督も初戦のモロッコと比べ、「どっちかと言ったら、何をしてくるか分からないのはある」と警戒を強める。

「どんな戦い方してきてもどんな特徴があっても、こちらの戦いに持ち込むような戦いにしたい。キック力やスピードがあったりフィジカル的な力がある選手がいる相手に対し、やっちゃいけないことだったりやるべきことを整理するのと同時に、積み上げてきたことをやってこちらがやりたいゲームにしたい」

また、今大会の宿舎は他の国の代表チームと一緒。「いっぱいチームが来るホテルでよかった」と話した廣山監督は、食卓が隣だというメキシコが試合に出発する際に、「がんばれよって」送り出す選手たちを目撃したという。国際交流という意味でも経験を積んだことに「若いっていいですね」と目を細めた。（FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大 / Keita Kudo）