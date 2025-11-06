ニューヨーク市長選で勝利を決めたゾーラン・マムダニ氏/Shannon Stapleton/Reuters

（CNN）ドナルド・トランプ米大統領は5日、マイアミで演説し、ニューヨーク（NY）市長選で勝利したゾーラン・マムダニ氏を批判した。「民主社会主義者」を自称するマムダニ氏の政策は、より広く連邦議会での民主党の見解を反映していると指摘した。

トランプ氏はビジネスフォーラムで、「連邦議会の民主党議員が米国に何をしようとしているのかを知りたければ、昨日のニューヨーク市長選の結果を見ればいい。民主党は全米最大の都市に共産主義者を据えた」と述べた。

トランプ氏は、自身が以前に社会主義者が公職に就くことはないと発言していたとしたうえで、「だが今や社会主義者を飛ばして共産主義者だ」と続けた。

トランプ氏は「今では民主党はあまりに過激化しており、マイアミは間もなくニューヨーク市の共産主義から逃れる人々の避難先になるだろう」と言い添えた。

この発言は、マムダニ氏が共和党候補のカーティス・スリワ氏と無所属で出馬した前NY州知事のアンドリュー・クオモ氏を破って当選して以降、トランプ氏が市長選に本格的に言及した初めての場となった。クオモ氏は投開票日の直前にトランプ氏から支持を受けていた。

トランプ氏は5日のホワイトハウスでの発言ではマムダニ氏の勝利について明確な言及をさけていた。だが、マイアミで態度を一変させた。

トランプ氏は「昨夜の結果を受け、全ての米国民が直面する決断はこれ以上ないほど明確になった。共産主義か常識かの選択だ。私がホワイトハウスにいる限り、米国がどんな形でも共産主義化することはない」と語った。