これを言われたら脈なしです。男性が好きな女性に「絶対言わないこと」



気になる男性との関係を明確にしたいのなら、あなたに対する男性の発言をチェックするのが近道。そこで今回は、男性が好きな女性に「絶対言わないこと」を紹介します。

「突然だけど、今夜会える？」

誘われてもすぐに喜んではいけないのが「突然だけど、今夜会える？」というセリフ。ほぼ確実に遊び目的で連絡してきている可能性があります。いずれにせよ、自己都合で突然会おうとしてくる男性は要注意です。

「俺を優先してくれないの？」

男性に誘われて断ったら「俺を優先してくれないの？」と粘られることはありませんか？ 「好きな男性に誘われて嬉しい！」とつい予定を合わせてしまうことが多いようだと、残念ながら男性に“都合のいい女認定”されてしまうことになるので要注意です。

「今は付き合えるタイミングじゃない」

何かそれっぽい理由をつけて「今は付き合えるタイミングじゃない」と言って、あいまいなまま関係を続けようとする男性とも未来はありません。そのセリフは「タイミングが来たら付き合おう」という意味ではなく、「しばらく遊び相手としてつないでおきたい」という意味です。

「時間できたらまた誘うね」

「時間できたらまた誘うね」と言われて「また誘ってもらえるんだ！」と喜んではいけません。実は他にも女性がいて、忙しいイメージをつけておくためのセリフでもあります。そんな男性の都合を押し付ける一方通行の発言は、「あなたから誘われても…」と言われているのと同義です。



この４つのセリフを見るとわかるように、ものすごく自己中な発言です。もし男性からこれらのセリフを言われているなら「関係を見直すべき」と言えるでしょう。

