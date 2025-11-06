【左:GRECOのTB（年式、正式形名部名）、右:EpiphoneのThunderbird 60s bass】（愛知県 カメパス 61歳）

ノンリバとリバースを並べてみました。

私くらいの年齢のベース弾きなら一度は手にしてみたいのがサンダーバードではないでしょうか。特にストップテールピースタイプのThunderbird 犬貌瓦譴ありますが、手に入らない（個体数が無い上に使える物は車並みのお値段）

そこで目についたのが、エピのこのThunderbird ！音度外しで購入しましたが、弦高、ピックアップ高調整して自分好みの音になったので由。ふと、ノンリバとリバース並べて羽ばたかせたくなりこの写真を撮りました。

◆ ◆ ◆

ノンリバースとリバースを並べれば翼を広げて飛び立つという発想自体が、サンダーバード・フリークの脳内祭りを言い表しているようです。音とか弾き心地とかいろんなことを言われるサンダーバード／ファイアーバードですが、カッコよさは世界一よね。私は個人的にノンリバースをノンリバースと呼ぶ習慣がイヤなの。1963年登場のあれがファイアーバードの基本でさ、セットネックになった60年代後期は、オリジナルをひっくり返したからそっちをリバースと言って欲しいんよ。フェンダー系のデザインを基準にしないで欲しいんだよなあ。同意してくれる人はいる？私、ぼっちかな…。（BARKS 烏丸哲也）

