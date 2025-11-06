気まぐれな彼にウンザリ。“遊びの女”のポジションから抜け出す方法
「連絡が来るのは夜ばかり」「デートの約束もドタキャンされがち」──そんな“気まぐれな男性”に振り回されていませんか？「きっと彼にとって遊びなんだろう」と気づいていても、完全に離れられないケースは少なくありません。そこで今回は、“遊びの女”のポジションから抜け出す方法について解説します。
男性のペースに合わせれば、愛されるわけではない
男性の予定に合わせて動くほど、主導権は男性の方に傾いていくでしょう。恋は“都合のいい関係”になった時点でバランスが崩れるもの。むしろ、「私にも予定があるから」と言える女性ほど、男性からの扱いが変わります。“追う側”から“選ぶ側”に意識を切り替えることが、脱・遊びポジの第一歩です。
「会ってくれる＝愛されている」と錯覚しない
気まぐれな男性ほど、会うたびに優しくしてくれるもの。でも、その優しさは“あなた限定”ではない可能性も。「会ってくれる＝愛されている」と思い込まず、言動の一貫性を見極めましょう。もしあなたが本命ポジションなら、男性は自分の都合を後回しにしてでもちゃんと時間を作ってくれるはずです。
「失う怖さ」より「自分を安く扱われる怖さ」を優先する
気まぐれな男性から離れる勇気が持てないのは、その男性を“失う怖さ”に支配されているから。でも本当に怖いのは、自分を安く扱われることに慣れてしまうことです。「私の時間や気持ちを最優先にする」と心に刻むだけで、男性の印象そのものが変わるでしょう。また、そういう男性と関係を切る勇気は、あなたの価値を取り戻す第一歩になります。
“遊びの女”のポジションに甘んじていては、いつまで経っても幸せは訪れません。あなたを本気で大切にしてくれる男性は、都合のいい時だけではなく“常に寄り添ってくれる”ものですよ。
