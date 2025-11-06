愛情を抑えられなくて…。男性が好きな女性に「やりがちなこと」
男性は「好き」という気持ちが抑えられなくなってくると、わかりやすく愛情を行動や態度に出してしまうもの。
そこで今回は、男性が好きな女性に「やりがちなこと」を紹介します。
一緒にいると笑顔が増えてくる
普段はクールな男性でも好きな女性と一緒にいるだけで笑顔が増えていくもの。
「好きな女性と一緒でうれしい」「やっぱり彼女が一番可愛い」などの想いが湧き上がってきて、無意識の内に表情がゆるんでしまうのです。
率先して助けの手を差し伸べる
好きな女性が困っている様子なら、男性は率先して助けの手を差し伸べるもの。
まるで交際寸前であるかのように振る舞う
一緒にいるだけなのに、まるで交際寸前であるかのように振る舞う男性もいるでしょう。
例えば、グループ行動をしている時、わざわざそばに寄ってきて２人だけの会話をしようとしたり、２人の間でしかわからない話題をあえて人前で話したりするのは、愛情を抑えられなくなっている証拠であり、他の男性があなたに近づかないための牽制なのです。
男性は愛情を抑えきれなくなってくると行動に出やすいので、ぜひ特定の男性が今回紹介した行動をしていないか、改めて確認してみてくださいね。
