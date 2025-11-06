肩こりもお腹のくびれも同時ケア！１日１分【全身をほぐして痩せ体質に導く】簡単ポーズ
デスクワークやスマホ操作で凝り固まった肩や背中。そのこわばりが、実は“お腹のくびれを消す原因”になっているのをご存じですか？そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【パリヴリッタ・バラアーサナ】。上半身を大きくねじる動きで、肩や背中、お腹まわりの筋肉を同時に刺激します。リンパと血流が促されることで代謝が上がり、むくみや疲れをリセット。痩せ体質をめざせます。
凝り固まった背中は“くびれ消失”の原因に
「ダイエットしてもお腹まわりだけ落ちにくい」と感じたことはありませんか？ その原因のひとつが、背中や肩甲骨まわりの筋肉のこわばり。姿勢が崩れて背中が丸まると、肋骨まわりの動きが悪くなり、ウエストが広がって見えるのです。
パリヴリッタ・バラアーサナ
（１）四つん這いの姿勢になって左腕を上半身の下に通してまっすぐ伸ばし、手のひらを上に向ける
▲右の手のひらでぐっと床に押し出すと背中や肩甲骨が伸びていくことを実感できます
（２）右腕を天井方向に伸ばしていき、まっすぐ伸ばしきったらゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
続けて反対側も同様に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「肩甲骨から肩、お腹、背中が十分に伸びていることを意識すること」がポイント。また、重心が後ろに落ちやすいので、「重心を両脚に置くイメージでバランスを保つこと」にも注意を向けてください。
▲左：正しいポーズ、右：NGポーズ。右のようにバランスが保てないと腰の位置が後ろにずれてしまうので、左のように「腰の位置をまっすぐ」が鉄則です
凝り固まった筋肉を放ったままにしておくと、体の不調が連鎖していくばかり。そうならないためにも、ぜひこのポーズを習慣化してみてくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
