韓国ノワール『YADANG／ヤダン』来年1.9公開！ 緊迫のポスター＆予告解禁
韓国のクライム・アクション映画『YADANG：THE SNITCH（英題）』が、邦題『YADANG／ヤダン』として、2026年1月9日より全国公開されることが決定。あわせてポスタービジュアルと予告編が解禁された。
【動画】エンタメ凝縮！ ドーパミン全開な『YADANG／ヤダン』予告
韓国に実在する、国家権力と裏社会、善悪の境界で暗躍する存在“ヤダン”。野心に取り憑かれ、闇に堕ちた“検事”。権力の罠にはまり、正義を見失った“刑事”。正義と悪、忠誠と裏切り、復讐と欲望――3人の狂気が交錯し、すべてを奪われた“ヤダン”が仕掛ける、壮絶にして華麗、前代未聞の復讐劇が幕を開ける。
主人公を演じるのは、『ラブリセット 30日後、離婚します』やNetflixドラマ『イカゲーム』『椿の花咲く頃』などで、自然体の演技が魅力と話題の人気俳優カン・ハヌル。本作では、韓国で実在するとされる、情報と頭脳を武器に国家と裏社会を操る影の存在“ヤダン”として、これまでの爽やかなイメージを一新。ダークで過激なキャラクターを見事に演じ切っている。
共演には、『破墓（パミョ）』『タクシー運転手 〜約束は海を越えて〜』などで記憶に残る演技を披露し、映画・ドラマに欠かせない名優ユ・ヘジンが出世欲の強い検事を、ドラマ『夫婦の世界』で“クズすぎる不倫夫”を、Netflixドラマ『おつかれさま』では不器用で一途な“最高の夫”を演じたパク・ヘジュンが、荒くれ者だが情に厚い刑事をそれぞれ演じる。
制作には、『ソウルの春』『ただ悪より救いたまえ』などを手がけた韓国屈指のヒットメーカー・スタジオHive Media Corp.が参加。そこに『新 感染』『犯罪都市』シリーズの精鋭スタッフが集結し、息つく暇もないスリリングで予測不能なノンストップ展開と、エキサイトするアクションを実現した。
今回解禁となった日本版ポスターでは、イ・ガンス（ヤダン）役のカン・ハヌルが穿った表情でこちらを窺い、ク・グァニ（検事）役のユ・ヘジンはじっと正面を見据え、オ・サンジェ（刑事）役のパク・ヘジュンは表情を強張らせている。それぞれの顔に刻まれた苦難の色が、これから巻き起こる壮絶な物語を予感させる。
あわせて公開された予告編では、権力闘争と“ヤダン”“検事”“刑事”による三つ巴の騙し合い、息詰まるアクションシーンが、瞬きする暇もないスピードで展開される。
舞台は大統領選を控えた韓国。カン・ハヌル演じる“ヤダン”は、麻薬犯罪者から情報を引き出し、検察や警察に提供して司法取引を操る闇のブローカー。水面下で蔓延する麻薬犯罪は、次第に大統領選にも影を落とし始める。野心に燃える検事、真実を追い求める刑事、そしてヤダンが衝突するとき、国家と裏社会を巻き込む巨大な陰謀が姿を現す。
さらに、正義と悪、忠誠と裏切り、復讐と欲望が入り乱れる緊迫した展開に加え、激しいカーアクション、血まみれになり炎の中で慟哭するヤダンの姿など、壮絶な騙し合いを見せる映像も収録されている。三つ巴の末に、最後に嘲笑うのは誰なのか。ぜひ劇場で確かめてほしい。
また、11月7日より特典付きムビチケカードの発売も決定した。各上映劇場および通販サイトで販売され、購入特典として日本版オリジナルビジュアルを使用したポストカードが付属する。数量限定のため、入手はお早めに。
映画『YADANG／ヤダン』は、2026年1月9日より全国公開。
