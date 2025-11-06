Snow Man向井康二、タンクトップ自撮りにファン歓喜「血管が美しい」「ドキドキしちゃう」
【モデルプレス＝2025/11/06】Snow Manの向井康二が11月5日、自身のInstagramを更新。タンクトップ姿を披露し、話題になっている。
【写真】向井康二「血管が美しい」逞しい腕際立つタンクトップ姿
向井は「＃映画ラブソング」とタグをつけ、俳優の森崎ウィンとW主演を務める映画「（LOVE SONG）」（10月31日公開）で演じた杉浦海役の姿を披露。タンクトップ姿で手を振る自撮り動画や自撮りのようなショットを公開している。
この投稿にファンからは「色気やばい」「リアル彼氏みたい」「カッコ良すぎる」「ドキドキしちゃう」「血管が美しい」といった反響が続々と寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆向井康二、タンクトップ姿の自撮りショット公開
◆向井康二の自撮り姿が話題
