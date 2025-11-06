ウィル・スミスが店員姿で接客

米大リーグのドジャースは2年連続でワールドシリーズ（WS）を制し、3勝を挙げた山本由伸投手が日本人投手として初のMVPに選ばれた。3日（日本時間4日）にはロサンゼルスで優勝パレードが行われたが、その翌日に発見されたウィル・スミス捕手の“転職”が話題を呼んでいる。

レジ前に立ち、黒いキャップに青いTシャツ姿で、客に応対するスミス。会話を交わすと、すぐさまコップに氷を注ぎ、ドリンクを入れて提供していった。スミスが着ているのは、人気ファストフードチェーン『レイジング・ケインズ』の制服。毎年恒例となっている同チェーンのイベントの様子だ。

ドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」のインスタグラムは、「『レイジング・ケインズ』の注文を取るのは、ロサンゼルス・ドジャースの16番、ウィル・スミスだ！」と紹介。「ドジャースのチャンピオンたちは、あらゆる方法でファンに恩返しをしている！」と記した他の動画では、ドライブスルーの窓口から顔を出したスミスが、注文を聞く姿も公開されている。

WS制覇から4日後、制服姿でファンサービスする姿に現地ファンもコメントを寄せている。

「俺なら気絶するだろうな」

「今までで一番緊張しているんじゃないか」

「まだ働いているのか？！」

「本当に働けそうだな」

「私だったら呼吸できなくなるに違いないわ」

「とっても自然ね！」

「寝かせてやれよ」

スミスは、正捕手として山本ら投手陣をリード。WS第7戦では延長11回に勝負を決めるソロホームランを叩き込み、優勝に貢献している。



