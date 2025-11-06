【ハニーズのチェック柄】が可愛い！ 1点投入で秋っぽ♡「ワンピ & ジャンスカ」

秋が本格化してきたこの頃、そろそろ温かみのあるアイテムを新調したいところです。いつもの装いに手軽に季節感を取り入れたいなら【ハニーズ】のチェック柄アイテムがおすすめ。今回は一点投入するだけで秋冬らしさを演出できそうなワンピやジャンスカをピックアップしました。取り入れるだけで、コーデを女性らしくまとめてくれそうな商品ばかり。着まわしもしやすく、この季節に重宝しそうです。

大人ガーリーに着こなす！ ブラウン × ピンクのジャンスカ

【ハニーズ】「Vネックジャンスカ」〈チャチェック〉\3,980（税込）

秋らしい落ち着いたトーンのピンクに、ブラウンのラインが大人かわいいジャンパースカート。顔周りをスッキリと見せてくれそうなVネックは幅広いインナーに合わせやすく、手持ちのカットソーやブラウスに合わせるだけで季節感を演出できそう。肩紐はボタンで長さ調節可能。これからの季節に厚手のニットとレイヤードしてももたつきにくく、長い間活躍してくれるかも。

アシンメトリーデザインでオシャレ度UP！上品ジャンスカ

【ハニーズ】「プリーツ切替ジャンスカ」\4,480（税込）

コーデにさりげなく柄物をプラスしたい人におすすめなのがこちらのジャンパースカート。サイドにあしらわれたチェック柄の切り替えが、装いに秋冬のムードを添えてくれます。動くとふんわり広がりそうなプリーツ加工や、サイドのゴールドカラーのバックルなど、上品なディテールも見逃せません。

チェックキャミをプラスワンで秋スタイルに

【ハニーズ】「ミニキャミワンピース」〈ベージュチェック〉\3,980（税込）

バイアスのチェック柄が特徴的なミニ丈ワンピース。ベージュ × ブラウンのやさしいカラーリングが温かみを感じさせ、シンプルなTシャツに重ねるだけで秋冬らしい着こなしに。ボトムスはレギンスやジーンズなど、カジュアルなアイテムをレイヤードしてみて。胸下から広がるラインがうつくしく、自然と女性らしさを引き出してくれそうです。

さっと羽織るだけ♡ 大人のカジュアルチェックシャツワンピ

【ハニーズ】「チェックシャツワンピース」\3,280（税込）

カジュアルにチェック柄を楽しむなら、リラックスムードときちんと感が備わったシャツワンピが狙い目。襟付きのデザインや、落ち着いた配色が大人のデイリーコーデに活躍しそう。ゆったりとしたシルエットで程よくラフなのも◎ 一枚でワンピとしてはもちろん、ボタンを開けて羽織としても着まわせるので、自分らしいコーデを楽しんでみて。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu