インドネシアのジャカルタで、韓国人とみられる男性が2日間にわたり異常な行動をとる様子を映した動画が公開され、物議を醸している。

現地メディア「シンドニュース」などによると、先月30日（現地時間）、ジャカルタ南部の「アンタサリ高架道路」付近を走行していたタクシーの中で、韓国人とみられる男性乗客が豪雨による交通渋滞に激高し、暴れ出した。

TikTok（ティックトック）に投稿されたタクシー内のドライブレコーダー映像では、男性が渋滞に腹を立てて叫び、携帯電話を投げつける様子が映っている。さらに、シートベルトを外して後部座席に横たわり、韓国語で罵声を浴びせ、タクシーの天井を蹴り上げた。

男性は「小便がしたい」と言って運転席を拳で叩き、運転手のペットボトルを奪ってその中に放尿した。また「腹が減った」と奇声を上げる様子も確認された。

映像はSNS上で瞬く間に拡散し、男性に対する批判が高まった。現地のネットユーザーからは「ジャカルタの渋滞はひどいが、男性の行動は理解できない」「常識を逸脱した行動だ」といった反応が相次いだ。

その後、この男性が2日後の今月1日、ジャカルタの韓国料理店でも再び暴れる様子が撮影された。

SNSに投稿された動画によると、男性は食事を注文するとすぐに器や皿を割り、店員に暴力を振るった。ほかの店員が止めに入ると、炊飯器などを壊し、食べていたご飯を吐き出すなど、異常な行動を続けた。最終的に店の警備員と韓国人店主が男性を取り押さえたという。

「シンドニュース」は、相次ぐ事件について、インドネシア警察と在インドネシア韓国大使館がいずれも公式な立場を示していないと伝えている。