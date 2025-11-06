メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領が路上で市民の一人からセクハラ被害を受ける事件が発生した。この市民は大統領の首筋にキスをし、上半身に手を伸ばそうとしたところを制止された。警護の失敗だとの指摘が出ている。

AP通信などは4日（現地時間）、シェインバウム大統領が首都メキシコシティの繁華街で市民と交流していた際、男性が近づいて身体的接触をする様子が映った映像を報じた。

映像には、身元が確認されていない中年の男性が、市民と会話中だったシェインバウム大統領の背後に現れる様子が映っている。男性は手を伸ばして大統領の肩を抱き寄せ、首筋にキスをした。続いて、両手を大統領の胸のあたりに伸ばした。

そばにいた関係者がその手を押しのけたが、男性は再び大統領の肩を引き寄せた。シェインバウム大統領は約5秒間にわたって接触を受ける間も、笑顔で落ち着いた様子を見せた。AP通信によると、大統領はその場で「心配しないで」と周囲に声をかけたという。

この男性がどのような経緯でセクハラ行為に及んだのかは明らかになっていない。海外メディアは「もし武器を持っていたら、大統領の安全は深刻に脅かされていた可能性がある」として、警護体制やメキシコ国内の治安問題を指摘した。

シェインバウム大統領はエネルギー工学の専門家出身で、メキシコ初の女性大統領だ。今回の事件のように、市民との接点を増やす姿勢で支持を得てきた一方、国内に根深く残る麻薬カルテルの掃討に消極的だとの批判もある。

ドナルド・トランプ米大統領も先月、「（シェインバウム）大統領を非常に尊敬している。偉大な女性だと思う」としながらも、「非常に勇敢な女性だが、メキシコは麻薬組織に支配されている」と不満を示した。米国が特殊部隊を投入し、メキシコ国内の麻薬製造施設や組織の一掃を準備しているとの報道も出ている。

最近、メキシコでは麻薬との戦いが最大の焦点となっている。犯罪組織に強硬な対応を求めていた現職の市長が先月、広場で銃撃を受けて殺害されたことを受け、市民たちは抗議デモを行った。