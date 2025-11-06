

労働人口が減少し、売り手市場が常態化する中、企業は「人材獲得競争に勝てなければ生き残れない」時代に突入している。これから先、若者から選ばれ続ける企業になるためには、どうすればよいのか。

若手採用・育成のコンサルタントであり、一般社団法人エッジソン・マネジメント協会の代表理事でもある樫原洋平氏の著作『エッジソン・マネジメント2.0』を再編集し、若者と企業の新しい関係性に迫る。本記事では、最近の若者の就労観についてお伝えする。

想像以上にネガティブな若者の就労観

筆者はこれまで20年以上にわたり、コンサルタントとして100社以上の新卒採用・若手育成を支援してきた。また、年間6000人を超える学生に対してキャリア教育やリーダーシップ教育を提供し、若者と直接対話を重ねている。その中で強く感じるのは、「今の採用や育成のあり方が変わらなければ、日本企業はグローバル競争で後れを取るのではないか」という危機感である。

本記事では、こうした現場での実感をもとに、現在の若者が“働くこと”に対してどのような意識を抱いているのか、その実態をお伝えする。

毎年多くの若者と接する中で驚いたことがある。それは、今時の若者は想像以上に“働くこと”に対してネガティブな認識を持っているということだ。

筆者は2016年から、早稲田大学社会科学部と連携して、大学生向けのキャリア教育プログラム「リンクシップ（LINC-SHIP）」を実施している。2021年からは、大学1・2年生に同世代の就労観――つまり「働くこと」についての意識を調査してもらい、その結果をもとに課題設定や解決策の提案をしてもらうという内容で進めている。

各チームが独自に質問項目の設計からデータ収集、分析まで行っており、毎年全体で500〜1000人程度のデータが集まる。これら調査結果を見てみると、総じて今の大学1・2年生は“働くこと”に対して、予想していた以上にネガティブな印象を抱いていることが明らかになった。

例えば、2025年の調査では「あなたは将来働くことに対して、不安と希望のどちらを強く感じますか？」という質問に対しては166名が回答し、64.5%が「不安」と答えている。これはあくまで一例だが、どの調査を見ても、総じてネガティブな意見が多い。

実際に若者と話してみても、「働くこと=つらいこと」と認識を持っている人は少なくない。彼らにとって“働くこと”は、生活のために時間や精神を切り売りする行為であり、我慢や犠牲を前提とした活動である。

通勤電車で疲れ果てている大人たち

若者が「働く大人」のイメージとして挙げるのは、通勤電車で疲れ果てた大人だ。イキイキと楽しそうに働く大人は、フィクションの中にしか存在しない──そう感じている学生も少なくない。

少し前に「管理職の罰ゲーム化」が話題になったが、今や“働くこと”そのものが罰ゲームのように見えているのが実情だ。それが、「どうせ苦しい思いをするのだから、なるべく楽で、かつ高収入な仕事に就きたい」という発想にもつながっている。

このような就労観のもとでは、“苦役”である仕事のストレスを、趣味などの消費活動によって発散するというサイクルが形成される。いわば「労働による消耗」と「消費による回復」の反復である。

もちろん、仕事には厳しさや困難が伴うのも事実であり、それを否定するつもりはない。しかし、それは働くことの一側面でしかない。筆者自身、産学官連携で若者育成を進める中で、やりがいを持って前向きに働く大人たちに数多く出会ってきた。にもかかわらず、そのような姿が若者に伝わっていない現実がある。

では、なぜこれほどまでに“働くこと”に対してネガティブな就労観が広がっているのか。

背景には、若者が日常的に接する大人が極めて限られているという構造がある。リアルな働く大人の姿に触れる機会が乏しい中、ニュースやSNSで目にするのは、退職代行サービスの利用増加、管理職の「罰ゲーム化」、職場でのハラスメントなど、ネガティブな情報ばかりだ。

一方で、「前向きに働く大人」の情報はニュースバリューが低いため、社会にはほとんど流通していない。その結果、若者が“働くことの楽しさ”や“やりがい”といった前向きな視点に触れる機会が少ないのは当然とも言える。

つまり、「仕事を楽しむ」「仕事にやりがいを持つ」という発想自体が、そもそも若者にとって“未知のもの”になってしまっているのだ。

この現状を、このまま放置していてよいのだろうか。これからの社会を支えていくのは、まぎれもなく若者たちである。少子高齢化が進む中、意欲ある若者を育てることは、日本社会にとっての重要課題だ。

こうした状況を招いた原因は、若者ではなく大人の側にある。だからこそ、若者が“働くことに希望を持てる社会”をつくることは、今を生きる私たち大人の責任ではないだろうか。

「ロールモデルと出会う場」を設計する

若者が“働くこと”にネガティブな印象を持ってしまう背景には、前向きな働き方や価値観に触れる機会の少なさがある。だからこそ筆者は、まず「ポジティブな就労観に触れる場」をつくることが必要だと考えた。

特に重視したのは、多様な大人たちと出会い、直接対話できる機会を設計することだ。実際に働いている人のリアルな声を聞き、「そんな考え方で働いているのか」「この人のように働いてみたい」と思ってもらう。そうすれば、自然と自分自身の“働く意味”についても考えるようになる。“憧れられる大人”に若いうちから出会うことが、意欲ある次世代人材を育てる土台になるのだ。

実際に、筆者が代表理事を務める一般社団法人エッジソン・マネジメント協会では、大学や高専などの高等教育機関と連携して「しごとーく」というプログラムを実施している。これは、働く大人が学校を訪れ、自身の仕事内容や働きがい、働く目的を学生に直接語る取り組みだ。



最初は、大抵の登壇者が「若者に語れるようなことなどないのでは……」と自信がない。日々の仕事の中で「ワクワクする」「面白い」といった感情を表出し、言語化する機会が少ないので、自分自身でも仕事の魅力や醍醐味に気がついていないのだ。しかし、いざ振り返って考えてもらうと、仕事に対する自分なりのこだわりや、内に秘めた情熱に気づく人は少なくない。

しっかり準備さえすれば、ほとんどの人が学生の心を動かすことができる。ポイントは、「内省→表出→評価」のステップで準備することだ。

まずは「内省」によって「自分の仕事にはどのような魅力があるのか」を言語化する。仕事の魅力というものは他者と比較した時にこそ見えてくるものなので、対話の機会を設けると効果的だ。

次に「表出」では、魅力的に見えるプレゼンを作る。「事実と感情をバランスよく伝える」「起伏のあるストーリーを語る」「仕事をしている場面が目に浮かぶくらいに、具体的に伝える」など、若者を飽きさせない工夫をすることが大切だ。

最後に「評価」では、他者に聞いてもらい、意見を交わして磨き上げる。「しごとーく」では、登壇者が企業の垣根を越えて集まり、事前研修を実施している。互いにアドバイスをし合い、ブラッシュアップを重ねることで、より魅力的なプレゼンが仕上がっていく。

大人側にとっても貴重な成長の機会に

このように準備をして臨めば、登壇者のメッセージは想像以上に学生の心に届く。真剣な大人の言葉に、学生は集中して耳を傾け、目を輝かせ、積極的に質問を投げかけてくる。アンケートでも満足度は高く、登壇者自身も「もう一度話したい」と思えるほど大きな手応えと自己効力感を得られる。

さらに、この経験は大人側にとっても貴重な成長の機会になる。自分の仕事を振り返り、言語化して語る過程は、モチベーションやエンゲージメントの向上、キャリア形成のきっかけにもなる。



「しごとーく」の事前研修の様子（写真：一般社団法人エッジソン・マネジメント協会）

こうした取り組みを通じて、学生からは次のような声が寄せられている。

「大人にも、働くことにも失望していました。でも、大人になることに希望を持てました」

「樫原さんや周囲の大人が、40歳を過ぎても楽しそうに働いている姿を見て、自分もこうなりたいと思いました」

学生にとっては、大人や働くことへのネガティブなイメージを覆す大きな転換点になっている。





あなたは、周囲の若者に仕事の魅力を語れているだろうか。知らず知らずのうちに、愚痴や不満ばかりを口にしてはいないだろうか。

志ある若者は、自然発生的に生まれるものではない。どこかにいる有望な若者を探し求める「青田買い」ではなく、社会全体で志ある若者を育てていく「青田創り」が必要だ。

その第一歩として、大人一人ひとりが“働くことの希望”を言葉にし、次世代へと伝えていくことが求められている。

次回は、「地方で働きたい」と思いながらも、最終的に都市での就職を選ぶ若者たちについて、その背景にある構造的な問題と解決の方向性を考える。

（樫原 洋平 ： リンクアンドモチベーション エグゼクティブディレクター、一般社団法人『エッジソン・マネジメント協会』代表理事）