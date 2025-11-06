落語家の月亭八方（77）が6日、出演を予定していたカンテレ「よ〜いドン！」（月〜金曜前9・50）を体調不良により欠席した。

番組冒頭、同局・谷元星奈アナウンサーが「本日ですが、月亭八方師匠は体調不良のためお休みされます」と報告。「八方師匠、お大事になさってください」と呼びかけると、「ハイヒール」リンゴは「ショックなんちゃうかな、阪神」と想像。熱心な阪神タイガースファンとして知られる八方だけに、日本シリーズでの優勝を逃す結果に、「ズル休みちゃうか」と笑わせた。

長男で弟子の落語家・月亭八光も「疲れがドッと出たかもしれません」と受けつつ、「朝、連絡を取ったら大事を取ってということで」と説明。リンゴは「師匠ごめんなさい、ウソついて」と謝っていた。

八方は先月30日に更新した自身のX（旧ツイッター）で、「ソフトバンク日本一おめでとう」と祝福。タイガースについては「楽しみが多かった2025 ドラフト大幸運の2025 来年は忘れ物の日本一を」と誓い、「今シーズン終わった、来春まで寂しいなぁ」とつづっていた。