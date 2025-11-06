オリックスは6日、高知県高知市の「INOUE・東部スポーツパーク野球場」での秋季キャンプをスタートした。

初日の練習開始前には高知市による歓迎セレモニーが開かれ、梨や文旦などの名産品がチームに贈られた。

岸田監督はセレモニーで「また新たに高知で再スタートして、2週間充実したキャンプにできるように頑張っていきます」とあいさつ。その後、報道陣の取材に対し「最後勝てなかったので、全員が悔しい1年になったと思う。来年優勝できるように、チーム全体のレベルアップを図りながらやっていきたい」と力を込めた。

地元テレビ局からは高知で練習以外に楽しみにしていることを問われ、「食事ぐらいは行かせてください」と苦笑い。「高知は日本酒と鰹とか有名なので。フルーツもですけど、美味しいものがたくさんありますから。たくさんいただきたいと思っています」と、報道陣を和ませた。

秋季キャンプは6日から20日まで行われ、10、14、18日が休日となっている。

【参加メンバー】

（投手）山下、寺西、平野、阿部、山崎、富山、片山、横山楓、入山、佐藤、川瀬、高島

（捕手）森、福永、山中、堀

（内野手）野口、紅林、内藤、太田、横山聖、遠藤

（外野手）渡部、麦谷、来田、池田、茶野、杉沢