俳優舘ひろし（75）が、5日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。自身にまつわる“都市伝説”の真偽を語った。

舘はこの日のゲストとして出演し、レギュラーの大久保佳代子から「舘さんの都市伝説か分からないですけど、楽屋でバスローブ着られてます？」と質問を受けた。

舘は「はいはい。うちからバスローブで行きます」と仕事場にバスローブで入ると認め、「ポケットにパンツ入れてたりします？」との問いには「ここ（太もも付近の）のポケットに。だからシャワーを浴びてそのままバスローブ着て、パンツを入れる。蒸れるでしょ？だって」とさらりと語った。

MCの上田晋也が「その時はノーパンなんですか？」と驚くと、舘は「そうです」。また「ノーパンでテレビ局に入ったりもあるんですか？」と聞かれると、「問題あります？」と事もなげに返した。

舘によると「これはね、石原（裕次郎）さんもそうだったの。石原さん、渡（哲也）さん。全員ね」と石原軍団ではおなじみの光景だったと説明。上田は「石原軍団服持ってないんですか？」とツッコミを入れていた。